Финансовые новости
- |
- 26.10.18
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
На АЗС OKKO автогаз подорожал до 17 грн/л – UPECO
12:27 26.10.2018 |
В период с 25 по 26 октября розничная стоимость автогаза в Украине продолжила рост на 20-25 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Например, на заправках OKKO в Киеве автогаз подорожал на 20 коп./л, до 16,99 грн/л. Также, рост цены на LPG был зафиксирован на заправках «Народна» - на 25 коп./л, до 16,70 грн/л.
Таким образом, средняя цена на сжиженный газ на АЗС выросла до 16,23 грн/л.
|ОПЕРАТОР
|СПБТ
|ОККО
|16,99
|+0,20
|SOCAR
|16,89
|КЛО
|16,79
|WOG
|16,78
|НК Народная
|16,70
|+0,25
|Gas Point
|16,69
|Neftek
|16,60
|Jazz Oil
|16,59
|Parallel
|16,59
|Автотехсервис
|16,50
|Amic Energy
|16,49
|Glusco
|16,49
|РУР Групп
|16,49
|Катрал Юг
|16,47
|Shell
|16,39
|БРСМ-Нафта
|16,29
|UPG
|16,20
|Род-Ник
|16,20
|БАРС
|16,19
|ОЛАС
|16,10
|Marshal
|16,00
|Sun Oil
|15,99
|ZOG
|15,99
|Автотранс
|15,98
|Укрнафта/Авиас
|15,98
|Татнефть-АЗС-Украина
|15,96
|Укргаздобыча
|15,90
|BVS
|15,79
|Avantage 7
|15,55
|Средняя в Украине
|16,23
|+0,02
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ предлагает трансформировать РЦ из банковского в специализированное финансовое учреждение
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ предлагает передать ему полномочия по надзору за Центральным депозитарием и Расчетным центром
|Россия продолжает наращивать и без того большой военный контингент в Азовском море
|Факторами влияния на курсовые тренды 25 октября стали дальнейшее проседание предложения на фоне возмещений НДС
|Лоббисты в США: Сколько Тимошенко, Тарута и Банковая тратят на западные связи
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новые евробонды Украины в первый день после размещения торгуются выше номинала
|В Украине открыли наибольший завод по изготовлению крахмала
|На АЗС OKKO автогаз подорожал до 17 грн/л – UPECO
|Золото дорожает 26 октября на нестабильности на мировых фондовых рынках
|Нефть дешевеет на опасениях переизбытка предложения сырья на рынке
|Роснефть и Eni назвали слухами сообщения о прекращении сотрудничества
Это интересно
|В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности
|Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch
|Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
|Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One
|Qualcomm показала гарнитуру эталонного дизайна с поддержкой Alexa