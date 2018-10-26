Нефть дешевеет на опасениях переизбытка предложения сырья на рынке

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром после того, как представитель Саудовской Аравии заявил о возможности переизбытка сырья на рынке в четвертом квартале текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до 76,41 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,82%, до 66,78 доллара за баррель.

В пятницу участники торгов отыгрывают заявления главы технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегата от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиба аль-Аама (Adeeb Al-Aama). По его мнению, на рынке нефти в четвертом квартале может быть зафиксировано избыточное предложение, о чем свидетельствуют растущие запасы за последние несколько недель.

"Негативные настроения могут привести к тому, что цены на нефть протестируют отметки в районе 70 долларов за баррель", - считают эксперты Fitch Solutions, мнение которых приводит агентство Рейтер.