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Нефть дешевеет на опасениях переизбытка предложения сырья на рынке
08:35 26.10.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром после того, как представитель Саудовской Аравии заявил о возможности переизбытка сырья на рынке в четвертом квартале текущего года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до 76,41 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,82%, до 66,78 доллара за баррель.
В пятницу участники торгов отыгрывают заявления главы технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегата от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиба аль-Аама (Adeeb Al-Aama). По его мнению, на рынке нефти в четвертом квартале может быть зафиксировано избыточное предложение, о чем свидетельствуют растущие запасы за последние несколько недель.
"Негативные настроения могут привести к тому, что цены на нефть протестируют отметки в районе 70 долларов за баррель", - считают эксперты Fitch Solutions, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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