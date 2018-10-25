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Нефть продолжает дешеветь 25 октября после данных о росте запасов сырья в США
08:11 25.10.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг утром сохраняют негативную динамику предыдущего торгового дня на фоне еженедельных данных о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,64%, до 75,68 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,79%, до 66,29 доллара за баррель.
Давление на стоимость "черного золота" оказывают данные управления энергетической информации минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю увеличились на 6,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов только на 3,7 миллиона баррелей.
Дополнительным негативным фактором для сырьевого рынка являются распродажи на мировых фондовых рынках - американские биржевые площадки закрылись в среду падением на 2,4-4,4% на фоне слабой внутренней статистики, вслед за ними в четверг падают и азиатские рынки на 1-3%.
"Цены на нефть падают под сильным давлением, поскольку резкие распродажи на фондовых рынках вызвали опасения по поводу возможного замедления роста спроса на нефть", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).
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