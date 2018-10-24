Цены СУГ внутреннего производства сохранились на уровне прошлой недели

АО «Укргаздобыча» и СП «Полтавская газонефтяная компания» продали сжиженный газ по 26 400-27 000 грн/т, что соответствует уровню цен прошлой недели.

Согласно сообщению «Украинской энергетической биржи», «Укргаздобыча» продала 2380 т ресурса из выставляемых 2580 т по средневзвешенной цене 26 389 грн/т (без учета стоимости налива). В ходе торгов цены колебались в пределах 24 155-26 800 грн/т.

По словам участников аукционов, основными покупателями ресурса УГД выступили операторы розничных сетей.

«Абсолютно неплохая цена в сравнении со стоимостью текущего импорта, особенно после сегодняшнего роста курса. На следующей неделе у импортеров будут заходить самые дорогие партии товара, который дополнительно был закуплен для удовлетворения текущего высокого спроса. На торгах он же был обосновано слабее, чем на предыдущих, поскольку за прошлую неделю завезли на 5 тыс. т больше газа, чем за предшествующую. Но при этом товар был раскуплен, закупались в том числе крупные сети для быстрого снабжения розницы, что свидетельствует о недостаточности запасов», - прокомментировал итоги торгов трейдер GT Group Сергей Ермаков.

По его словам, также хороший спрос наблюдается со стороны аграриев и промышленных предприятий.

В госкомпании отмечают, что спрос на ресурс и итоговая цена продажи превысили ожидания.

ПГНК на торгах 24 октября продала 150 т ресурса по 27 000 грн/т, что соответствует цене торгов недельной давности. Это четвертый в октябре аукцион по продаже СУГ для ПГНК, суммарно компания продала на них 737 т ресурса.

Напомним, накануне впервые как минимум за четыре года он не состоялся. «Покупатели, которые присутствовали на аукционе, не изъявили желания приобрести предложенный продавцом объем сжиженного газа», - сообщили enkorr в пресс-службе министерства.

Согласно бюллетеню торгов, опубликованном на сайте «Украинской межбанковской валютной биржи», на аукцион было выставлено 7,48 тыс. т СУГ по цене 24 317,55-24 369,58 грн/т.

Как сообщал enkorr, во второй половине октября запасы СУГ в Украине существенно сократились, и еще недавно перенасыщенный рынок начал испытывать дефицит. Комплекс факторов, воздействующих в середине октября на ситуацию, повысил оптовые цены на рекордные уровни 2017 г.