Нефть марки Brent продолжает падение 24 октября, опустилась до $76 за баррель

Цены на нефть марки Brent вновь перешли к снижению в ходе торгов в среду после резкого снижения накануне, в результате которого котировки упали до минимальных значений с начала сентября.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 EET подешевели на $0,40 (0,52%) - до 76,04 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,07 (0,11%) - до 66,50 доллара за баррель.

Накануне цены на обе марки рухнули более чем на 4% на опасениях по поводу увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии, при этом негативная динамика усилилась на фоне сниженного аппетита к риску со стороны инвесторов.

Рынок негативно отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что его страна увеличит добычу до 11 млн баррелей в сутки с текущих 10,7 млн б/с - и при необходимости может нарастить ее до 12 млн б/с.

"Настроение на рынке удивительно быстро развернулось с "ждем баррель по $95 в ближайшие недели" на ликвидацию длинных позиций и всеобщее отчаяние, - заявил аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Это настроение явно не улучшил еженедельный отчет Американского института нефти (API), указавший на скачок запасов нефти в Штатах почти на 10 млн баррелей".

Как следует из обнародованного накануне отчета API, запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 9,88 млн баррелей. Если официальный отчет Минэнерго США, который будет обнародован в среду, подтвердит эти данные, рост запасов станет рекордным с февраля 2017 года.