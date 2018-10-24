Розничные цены на сжиженный газ 23 октября выросли в среднем по стране на 6 коп - до 16,23 грн

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сеть «Народна» подняла цены на 45 коп. до 16,40 грн./л. На 20 коп. стоимость выросла в сетях «Овис» и «Азовнефтепродукт» до 16,09 грн./л и 15,70 грн./л соответственно. Также цены выросли на 1-19 коп. в сетях «Авиас», «Укрнафта», UPG, «Надежда», Rodnik и Mango.

Как сообщал enkorr, с начала октября оптовые цены сжиженного газа на условиях FCA с газонаполнительных станций выросли на 2180 грн/т (7,7%) и на 22 октября достигли максимального за последний год уровня 28 360 грн/т.

Рост цены обусловлен несколькими факторами, главным среди которых участники рынка называют дефицит, вызванный сокращением импортных поставок. Дополнительным фактором трейдеры называют очередное ухудшение работы железной дороги. По оценкам «Украинской ассоциации сжиженного газа», на станциях распределения скопилось порядка 300 вагонов СУГ.



