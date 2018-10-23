Нефть дешевеет 23 октября на фоне заявлений Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне обещаний Саудовской Аравии не сокращать поставки сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38%, до 79,53 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,27%, до 69,17 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник заявил, что Вашингтон хочет "знать всю подноготную" в связи с убийством Хашукджи. Ранее президент США Дональд Трамп не исключал санкций в отношении виновных в его гибели.

В результате на рынке появились опасения, что Саудовская Аравия в случае введения санкций США может сократить поставки нефти. В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пытаясь развеять эти опасения, заявил, что королевство не намерено сокращать поставки и стремится играть "конструктивную и ответственную роль" на глобальном энергетическом рынке, пишет агентство Рейтер.

"Нефтяные санкции против Ирана и ситуация с убийством Джамаля Хашукджи являются явными примерами неоспоримой роли геополитики на рынке нефти, и это будет влиять на цены и их волатильность несмотря на то, что рынки сейчас практически сбалансированы", - приводит агентство мнение аналитиков JP Morgan.