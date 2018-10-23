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Розничные цены на сжиженный газ в период 19-22 октября выросли в среднем по стране на 8 коп - до 16,17 грн
14:50 22.10.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сети АЗС Shell и AMIC подняли цену на сжиженный газ на 18 коп./л, до 16,25 и 16,36 грн/л соответственно. В сети SOCAR автогаз подорожал на 20 коп./л, до 16,90 грн/л.
В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 1-2 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 15,69 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 15,63 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 54 коп/л до 16,49 грн/л.
На станциях «БРСМ-Нафта», UPG, KLO, «Параллель», «Род-Ник», «Надежда», «Рур груп», «Фактор» «Mango», «Укргаздобыча» и «Нефтек» автогаз подорожал на 13-30 коп./л.
Как сообщал enkorr, с начала октября оптовые цены сжиженного газа на условиях FCA с газонаполнительных станций выросли на 2300 грн/т (9%) и на 19 октября достигли максимального за последний год уровня 28 300 грн/т.
Рост цены обусловлен несколькими факторами, главным среди которых участники рынка называют дефицит, вызванный сокращением импортных поставок. Дополнительным фактором трейдеры называют очередное ухудшение работы железной дороги. По оценкам «Украинской ассоциации сжиженного газа», на станциях распределения скопилось порядка 300 вагонов СУГ.
Стоимость автогаза на АГЗС на 22 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,68
|
0,00
|
WOG
|
16,67
|
0,03
|
Авиас
|
15,69
|
0,02
|
Укрнафта
|
15,63
|
0,01
|
AMIC
|
16,36
|
0,18
|
Shell
|
16,25
|
0,18
|
SOCAR
|
16,90
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
16,14
|
0,25
|
Glusco
|
16,49
|
0,54
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
KLO
|
16,79
|
0,30
|
UPG
|
16,10
|
0,20
|
Параллель
|
16,39
|
0,13
|
Надежда
|
15,72
|
0,13
|
Chipo
|
15,87
|
0,00
|
Род-Ник
|
16,10
|
0,15
|
Рур груп
|
16,49
|
0,20
|
Фактор
|
15,90
|
0,20
|
Mango
|
15,51
|
0,09
|
Укргаздобыча
|
15,90
|
0,30
|
Нефтек
|
16,60
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
16,17
|
0,08
|
|
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