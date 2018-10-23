Цены на нефть умеренно поднимаются 22 октября, Brent торгуется у $79,9 за баррель

Нефтяной рынок восстанавливается в понедельник, рынок вновь переключился на предстоящие санкции против Ирана.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 EET подорожали на $0,13 (0,16%) - до 79,91 доллара за баррель. На торгах в пятницу их цена выросла на $0,49 (0,62%) и составляла на закрытие 79,78 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь, торги которым заканчиваются в понедельник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,03 (0,04%) - до 69,15 доллара за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт на WTI дорожает на $0,05 (0,07%) - до $69,33 за баррель.

Как заявил накануне министр финансов США Стивен Мнучин, импортерам нефти, желающим в особом порядке получить разрешение на закупку нефти в Иране после введения санкций, будет непросто это сделать.

"Заявления министра финансов о том, что разрешения на закупки иранской нефти будут выдаваться только в исключительных случаях, оказали поддержку рынку", - сказал аналитик UBS AG Джованни Стауново.

Тем временем в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы, до 873, что является рекордным значением с 2015 года.

С начала года количество буровых в Штатах выросло более чем на 100, а добыча держится выше 10 млн баррелей в сутки с февраля.

Кроме того, руководитель ливийской нефтедобывающей госкорпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла отметил, что итальянская Eni SpA и британская BP Plc могут возобновить бурение новых скважин на границе с Тунисом в первом квартале 2019 года, что, по его словам, может повысить добычу нефти в стране на "сотни тысяч баррелей в сутки".