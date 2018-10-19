Оптовые цены СУГ почти достигли пика августа 2017 г.

С начала октября оптовые цены сжиженного газа на условиях FCA с газонаполнительных станций выросли на 2300 грн/т (9%) и на 19 октября достигли максимального за последний год уровня 28 300 грн/т, свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы А-95».

В западных регионах выставляемая трейдерами цена ресурса на ГНС превысила 29 000 грн/т, в Харьковской и Полтавской областях - в пределах 27 500-28 000 грн/т. В столичном регионе минимальное предложение в первой половине дня 19 октября составляло 28 200 грн/т.

Рост цены обусловлен несколькими факторами, главным среди которых участники рынка называют дефицит, вызванный сокращением импортных поставок.

«В сентябре и в первой половине октября внутренняя стоимость в Украине была ниже котировки на белорусско-польской границе. Соответственно дорогой, относительно внутренних цен, импортный газ продолжал поступать, но продажи его сокращались. Он оседал на ГНС, и трейдеры сокращали объемы импорта и перестали закупаться наперед», - поделился мнением руководитель одной из компаний.

Это привело к тому, что поступающих по импорту объемов стало недостаточно и в некоторых регионах возник повышенный спрос и локальный дефицит.

Дополнительным фактором трейдеры называют очередное ухудшение работы железной дороги. По оценкам «Украинской ассоциации сжиженного газа», на станциях распределения скопилось порядка 300 вагонов СУГ.

По мнению трейдеров, импортёры активизировали закупку и с понедельника (22 октября) ситуация начнет налаживаться, при условии стабильного курса и отсутствия ограничений поставок.

Как сообщал enkorr, цена на сжиженный газ производства государственной компании «Укргаздобыча» за неделю выросла на 760 грн/т из-за повышенного спроса и нарастающего дефицита. Компания продала 2760 т ресурса по цене 26 412 грн/т (без учета стоимости налива).