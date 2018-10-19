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Цены на АЗС в Киеве 19 октября почти не изменились
14:13 19.10.2018 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 19 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
32,39
|
32,65
|
34,09
|
32,59
|
16,49 (+0,10)
|
WOG
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,78 (+0,20)
|
AMIC
|
31,99
|
33,19
|
34,19
|
32,69
|
16,25 (+0,06)
|
БРСМ-Нафта
|
29,99
|
30,99
|
32,29
|
30,49 (+0,10)
|
16,29 (+0,10)
|
Укрнафта
|
31,00
|
32,00
|
32,50
|
31,00
|
15,25
|
Shell
|
32,99
|
34,89
|
37,39
|
32,29
|
16,19
|
ОККО
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,79 (+0,20)
|
SUN OIL
|
30,99
|
31,99
|
32,49
|
31,49 (+0,50)
|
16,19 (+0,20)
|
Авиас
|
30,95
|
31,95
|
32,45
|
31,00
|
Glusco
|
32,95
|
33,95
|
34,95
|
32,25
|
15,95
|
Народна
|
30,70
|
31,70
|
‒
|
31,60 (+0,20)
|
15,90 (+0,10)
|
UPG
|
31,30
|
32,30
|
35,10
|
30,90
|
15,90
|
Mango
|
30,69
|
31,69
|
33,09
|
30,99
|
15,45 (+0,10)
|
SOCAR
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,69 (+0,20)
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
30,99
|
Luxwen
|
30,39
|
30,89
|
33,49
|
31,59
|
15,69
|
Chipo
|
31,69
|
32,19
|
34,49
|
31,99
|
15,69
|
32,28
|
33,29
|
34,30
|
32,20 (+0,03)
|
16,10 (+0,08)
|
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