Средняя цена на СУГ 19 октября выросла до 16,10 грн

Розничные цены на сжиженный газ 19 октября выросли в среднем по стране на 7 коп/л - до 16,10 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сети АЗС ОККО и WOG подняли цену на сжиженный газ на 16 коп./л и 14 коп./л, до 16,68 и 16,63 грн/л соответственно. В сети SOCAR автогаз подорожал на 24 коп./л, до 16,70 грн/л.

На станциях AMIC, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, «Параллель», Jazz Oil, «Нефтек», «Mango» и «Народна» автогаз подорожал на 3-30 коп./л.

Как сообщал enkorr, цена на сжиженный газ производства государственной компании «Укргаздобыча» за неделю выросла на 760 грн/т из-за повышенного спроса и нарастающего дефицита. Компания продала 2760 т ресурса по цене 26 412 грн/т (без учета стоимости налива).

«На этой неделе дефицит СУГ усугубился, уже во время длинных выходных (понедельник 15 октября был общенациональным выходным. - ek) в некоторых регионах газ невозможно было найти. Сейчас большой спрос, импорта недостаточно, отдельные ГНС вообще пустые. Также некоторые крупные сети в поисках газа на ближайшее время», - сказал в беседе с enkorr один из трейдеров .

Участники рынка также объясняют нехватку СУГ в некоторых регионах очередным обострением ситуации с работой железной дороги. «200 вагонов с газом стоит - «железка» не справляется, нет тяги. Газ на рынке есть, но до клиентов вовремя он не доезжает», - считает менеджер крупной компании, пожелавший остаться неназванным.

Стоимость автогаза на АГЗС на 19 октября 2018 г., грн/л: