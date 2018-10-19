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Средняя цена на СУГ 19 октября выросла до 16,10 грн
13:53 19.10.2018 |
Розничные цены на сжиженный газ 19 октября выросли в среднем по стране на 7 коп/л - до 16,10 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сети АЗС ОККО и WOG подняли цену на сжиженный газ на 16 коп./л и 14 коп./л, до 16,68 и 16,63 грн/л соответственно. В сети SOCAR автогаз подорожал на 24 коп./л, до 16,70 грн/л.
На станциях AMIC, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, «Параллель», Jazz Oil, «Нефтек», «Mango» и «Народна» автогаз подорожал на 3-30 коп./л.
Как сообщал enkorr, цена на сжиженный газ производства государственной компании «Укргаздобыча» за неделю выросла на 760 грн/т из-за повышенного спроса и нарастающего дефицита. Компания продала 2760 т ресурса по цене 26 412 грн/т (без учета стоимости налива).
«На этой неделе дефицит СУГ усугубился, уже во время длинных выходных (понедельник 15 октября был общенациональным выходным. - ek) в некоторых регионах газ невозможно было найти. Сейчас большой спрос, импорта недостаточно, отдельные ГНС вообще пустые. Также некоторые крупные сети в поисках газа на ближайшее время», - сказал в беседе с enkorr один из трейдеров .
Участники рынка также объясняют нехватку СУГ в некоторых регионах очередным обострением ситуации с работой железной дороги. «200 вагонов с газом стоит - «железка» не справляется, нет тяги. Газ на рынке есть, но до клиентов вовремя он не доезжает», - считает менеджер крупной компании, пожелавший остаться неназванным.
Стоимость автогаза на АГЗС на 19 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,68
|
0,16
|
WOG
|
16,63
|
0,14
|
Авиас
|
15,68
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,62
|
0,00
|
AMIC
|
16,18
|
0,04
|
Shell
|
16,07
|
0,00
|
SOCAR
|
16,70
|
0,24
|
БРСМ-Нафта
|
15,89
|
0,10
|
Glusco
|
15,95
|
0,00
|
Автотранс
|
15,98
|
0,30
|
KLO
|
16,49
|
0,10
|
UPG
|
15,90
|
0,00
|
Параллель
|
16,26
|
0,07
|
Надежда
|
15,59
|
0,00
|
Chipo
|
15,87
|
0,00
|
Jazz Oil
|
15,99
|
0,20
|
Род-Ник
|
15,95
|
0,00
|
Нефтек
|
16,50
|
0,10
|
Mango
|
15,43
|
0,03
|
Укргаздобыча
|
15,60
|
0,00
|
Народна
|
15,95
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
16,10
|
0,07
|
|
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