Цены на нефть 19 октября корректируются вверх после значительного снижения

Мировые цены на нефть в пятницу поднимаются в рамках коррекции после значительного снижения из-за данных о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4%, до 79,61 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,35%, до 68,89 доллара за баррель.

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (без учета стратегического резерва) за неделю по 12 октября выросли на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 416,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста только на 1,6 миллиона баррелей. После выхода статистики в ходе торгов среды падение нефтяных котировок достигало 2-3%.

"Еженедельные данные минэнерго США по запасам были очень плохие, что способствовало стремительному падению нефтяных рынков", - рассказал агентству Рейтер аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes).

Позднее в пятницу станут известны данные по динамике числа буровых установок в США. Статистика будет опубликована американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам предыдущей недели, завершившейся 12 октября, количество работающих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 8 штук, или на 0,9%, до 869 единиц.