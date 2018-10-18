Розничные цены на автогаз 18 октября перешагнули 16,00 грн

Розничные цены на сжиженный газ 18 октября выросли в среднем по стране на 11 коп/л - до 16,02 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 18-23 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 15,68 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 15,62 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 коп/л до 15,95 грн/л.

Сети АЗС ОККО и WOG подняли цену на сжиженный газ на 12 коп./л и 11 коп./л, до 16,52 и 16,49 грн/л, соответственно.

На станциях AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Надежда», «Рур груп», «Автопорт», «Mango» и «Татнефть-АЗС-Украина» автогаз подорожал на 4-28 коп./л.

Как сообщал enkorr, цена на сжиженный газ производства государственной компании «Укргаздобыча» за неделю выросла на 760 грн/т из-за повышенного спроса и нарастающего дефицита. Компания продала 2760 т ресурса по цене 26 412 грн/т (без учета стоимости налива).

«На этой неделе дефицит СУГ усугубился, уже во время длинных выходных (понедельник 15 октября был общенациональным выходным. - ek) в некоторых регионах газ невозможно было найти. Сейчас большой спрос, импорта недостаточно, отдельные ГНС вообще пустые. Также некоторые крупные сети в поисках газа на ближайшее время», - сообщил в беседе с enkorr трейдер одной из крупнейших трейдеров СУГ.

Участники рынка также объясняют нехватку СУГ в некоторых регионах очередным обострением ситуации с работой железной дороги. «200 вагонов с газом стоит - «железка» не справляется, нет тяги. Газ на рынке есть, но до клиентов вовремя он не доезжает», - считает менеджер крупной компании, пожелавший остаться неназванным.

Стоимость автогаза на АГЗС на 18 октября 2018 г., грн/л:

Компания LPG Цена Изм. ОККО 16,52 0,12 WOG 16,49 0,11 Авиас 15,68 0,23 Укрнафта 15,62 0,18 AMIC 16,14 0,04 Shell 16,07 0,03 SOCAR 16,46 0,00 БРСМ-Нафта 15,79 0,08 Glusco 15,95 0,00 Автотранс 15,68 0,00 KLO 16,39 0,04 UPG 15,90 0,00 Параллель 16,19 0,00 Надежда 15,59 0,28 Chipo 15,87 0,00 Род-Ник 15,95 0,00 Рур груп 16,29 0,20 Автопорт 16,30 0,10 Mango 15,40 0,05 Укргаздобыча 15,60 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 15,54 0,22 Средняя цена 16,02 0,11



