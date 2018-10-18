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Розничные цены на автогаз 18 октября перешагнули 16,00 грн
13:13 18.10.2018 |
Розничные цены на сжиженный газ 18 октября выросли в среднем по стране на 11 коп/л - до 16,02 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 18-23 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 15,68 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 15,62 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 коп/л до 15,95 грн/л.
Сети АЗС ОККО и WOG подняли цену на сжиженный газ на 12 коп./л и 11 коп./л, до 16,52 и 16,49 грн/л, соответственно.
На станциях AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Надежда», «Рур груп», «Автопорт», «Mango» и «Татнефть-АЗС-Украина» автогаз подорожал на 4-28 коп./л.
Как сообщал enkorr, цена на сжиженный газ производства государственной компании «Укргаздобыча» за неделю выросла на 760 грн/т из-за повышенного спроса и нарастающего дефицита. Компания продала 2760 т ресурса по цене 26 412 грн/т (без учета стоимости налива).
«На этой неделе дефицит СУГ усугубился, уже во время длинных выходных (понедельник 15 октября был общенациональным выходным. - ek) в некоторых регионах газ невозможно было найти. Сейчас большой спрос, импорта недостаточно, отдельные ГНС вообще пустые. Также некоторые крупные сети в поисках газа на ближайшее время», - сообщил в беседе с enkorr трейдер одной из крупнейших трейдеров СУГ.
Участники рынка также объясняют нехватку СУГ в некоторых регионах очередным обострением ситуации с работой железной дороги. «200 вагонов с газом стоит - «железка» не справляется, нет тяги. Газ на рынке есть, но до клиентов вовремя он не доезжает», - считает менеджер крупной компании, пожелавший остаться неназванным.
Стоимость автогаза на АГЗС на 18 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,52
|
0,12
|
WOG
|
16,49
|
0,11
|
Авиас
|
15,68
|
0,23
|
Укрнафта
|
15,62
|
0,18
|
AMIC
|
16,14
|
0,04
|
Shell
|
16,07
|
0,03
|
SOCAR
|
16,46
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,79
|
0,08
|
Glusco
|
15,95
|
0,00
|
Автотранс
|
15,68
|
0,00
|
KLO
|
16,39
|
0,04
|
UPG
|
15,90
|
0,00
|
Параллель
|
16,19
|
0,00
|
Надежда
|
15,59
|
0,28
|
Chipo
|
15,87
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,95
|
0,00
|
Рур груп
|
16,29
|
0,20
|
Автопорт
|
16,30
|
0,10
|
Mango
|
15,40
|
0,05
|
Укргаздобыча
|
15,60
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,54
|
0,22
|
Средняя цена
|
16,02
|
0,11
|
|
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