Ряд сетей АЗС 18 октября снизили цены на бензины и подняли цены на дизельное топливо

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, на станциях SOCAR бензины подешевели на 10 коп./л: А-92- до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 грн/л. На 38-48 коп./л цены на бензины снизились на АЗК Shell: А-92- до 32,41 грн/л, А-95 - до 34,31 грн/л, А-95+ - до 36,81 грн/л. На 40 коп./л подешевели в сети «Автопорт».

В то же время, Shell, «Укр-Петроль», «Автотранс», «Автопорт» «Надежда», «БРСМ-Нафта» и «Народна» повысили цены на дизельное топливо на 5-60 коп./л.

Как сообщал еnkorr, ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины. Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября снизилась на 1-3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.

По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, Стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн/л.

«Нефть упала до 80 долл./барр. Вчера мы видели падение на 50 коп. И эта тенденция сохранится», - отметил эксперт.

В то же время цена на дизель останется на существующем уровне.

«По дизелю не такие радужные прогнозы. Последние дни наблюдается нехватка оптового предложения. Стоит очень теплая погода и потребление этого вида топлива не сокращается. Трейдеры не были готовы к этому», - пояснил Куюн.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 октября 2018 г., грн/л: