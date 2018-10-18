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Ряд сетей АЗС 18 октября снизили цены на бензины и подняли цены на дизельное топливо
12:35 18.10.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, на станциях SOCAR бензины подешевели на 10 коп./л: А-92- до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 грн/л. На 38-48 коп./л цены на бензины снизились на АЗК Shell: А-92- до 32,41 грн/л, А-95 - до 34,31 грн/л, А-95+ - до 36,81 грн/л. На 40 коп./л подешевели в сети «Автопорт».
В то же время, Shell, «Укр-Петроль», «Автотранс», «Автопорт» «Надежда», «БРСМ-Нафта» и «Народна» повысили цены на дизельное топливо на 5-60 коп./л.
Как сообщал еnkorr, ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины. Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября снизилась на 1-3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.
По прогнозам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, Стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн/л.
«Нефть упала до 80 долл./барр. Вчера мы видели падение на 50 коп. И эта тенденция сохранится», - отметил эксперт.
В то же время цена на дизель останется на существующем уровне.
«По дизелю не такие радужные прогнозы. Последние дни наблюдается нехватка оптового предложения. Стоит очень теплая погода и потребление этого вида топлива не сокращается. Трейдеры не были готовы к этому», - пояснил Куюн.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,99
|
0,00
|
33,19
|
0,00
|
34,19
|
0,00
|
32,69
|
0,00
|
Shell
|
32,41
|
-0,48
|
34,31
|
-0,38
|
36,81
|
-0,38
|
32,66
|
0,05
|
SOCAR
|
33,99
|
-0,10
|
34,99
|
-0,10
|
35,99
|
-0,10
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,64
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
29,99
|
0,16
|
Glusco
|
32,95
|
0,00
|
33,95
|
0,00
|
34,95
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
31,28
|
0,00
|
32,43
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,98
|
0,35
|
KLO
|
32,39
|
0,00
|
32,65
|
0,00
|
34,09
|
0,00
|
32,59
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
35,10
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
Параллель
|
33,26
|
0,00
|
34,26
|
0,00
|
x
|
x
|
32,76
|
0,00
|
Надежда
|
31,74
|
0,00
|
32,38
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
31,29
|
0,60
|
Chipo
|
31,92
|
0,00
|
32,42
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
30,75
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
31,80
|
0,00
|
31,30
|
0,50
|
Фактор
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
x
|
x
|
31,10
|
0,50
|
Автопорт
|
33,60
|
-0,40
|
34,60
|
-0,40
|
35,00
|
-0,50
|
33,00
|
0,50
|
Mango
|
30,69
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
33,09
|
0,00
|
30,99
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
x
|
x
|
31,00
|
0,00
|
Народна
|
30,70
|
0,00
|
31,70
|
0,00
|
x
|
x
|
31,40
|
0,60
|
Средняя цена в Украине:
|
31,99
|
-0,02
|
33,00
|
-0,02
|
34,16
|
-0,03
|
31,84
|
0,05
|
|
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