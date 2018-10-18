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Нефть 18 октября стабилизировалась после падения, Brent держится выше $80 за баррель
08:51 18.10.2018 |
Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения в среду на данных о росте товарных запасов в США, пишет Dow Jones.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на 4 цента (0,05%), до 80,09 доллара за баррель.
Цена фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,19 (0,27%) - до 69,94 доллара за баррель.
По итогам предыдущей сессии контракты на Brent упали в цене на $1,36 (1,67%), до $80,05 за баррель, WTI подешевела на $2,17 (3,02%), до $69,75 за баррель.
Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 6,49 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил о снижении запасов на 2,13 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозировали повышение на 1,88 млн баррелей.
Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, снизились на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 830 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 1,52 млн баррелей, второго - на 1,5 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 1,78 млн баррелей.
Между тем США продолжают наращивать добычу нефти в ожидании второго раунда санкций против Ирана, касающегося топливно-энергетического комплекса. Минэнерго США ожидает увеличения добычи на сланцевых месторождениях страны в ноябре почти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,71 млн б/с. Половину прироста обеспечат участки Пермского бассейна в штатах Техас и Нью-Мексико, где добыча в совокупности превысит последние иранские показатели.
Поставки иракской нефти в США за четыре недели по 12 октября сократились до минимума с 2016 года - в среднем 296 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg. В предыдущие четыре недели Ирак экспортировал в Штаты на четверть больше нефти. Теперь потоки перераспределились, и Багдад направляет все больше грузов в Европу и Азию, где особо выделяется Южная Корея, отмечает старший аналитик VesselValue Корт Смит.
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