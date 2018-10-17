Ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, на станциях SOCAR бензины подешевели на 40 коп./л: А-92- до 34,09 грн/л, А-95 - до 35,09 грн/л, А-95+ - до 36,09 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 грн/л. На 30 коп./л цены на бензины снизились на АЗК Glusco: А-92- до 32,95 грн/л, А-95 - до 33,95 грн/л, А-95+ - до 34,95 грн/л. На 50-54 коп./л подешевели в столичной сети KLO.

Shell и «Параллель» понизили стоимость бензинов на 6-33 коп./л.

В то же время, AMIC, Shell, «Олас», «Катрал», «Фактор», «Укргаздобыча» и «Рур груп» повысили цены на дизельное топливо на 10-70 коп./л.

Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября снизилась на 1-3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.

Как сообщал enkorr, 16 октября сети WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп./л.

По прогнозу директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина на этой неделе снизиться на 1 грн/л.

«Рынок уже синхронизировался с новыми ценовыми реалиями, и теперь все зависит от того, какой будет цена на нефть. Сейчас она пошла вниз: на 10 октября было $85/барр. - сегодня $81/барр. Я уверен, что на следующей неделе стоимость бензина снизится минимум на 1 грн/л», - заявил эксперт на пресс-конференции 12 октября.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/16 октября 2018 г., грн/л: