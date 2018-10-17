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Ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины
13:02 17.10.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, на станциях SOCAR бензины подешевели на 40 коп./л: А-92- до 34,09 грн/л, А-95 - до 35,09 грн/л, А-95+ - до 36,09 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 грн/л. На 30 коп./л цены на бензины снизились на АЗК Glusco: А-92- до 32,95 грн/л, А-95 - до 33,95 грн/л, А-95+ - до 34,95 грн/л. На 50-54 коп./л подешевели в столичной сети KLO.
Shell и «Параллель» понизили стоимость бензинов на 6-33 коп./л.
В то же время, AMIC, Shell, «Олас», «Катрал», «Фактор», «Укргаздобыча» и «Рур груп» повысили цены на дизельное топливо на 10-70 коп./л.
Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября снизилась на 1-3 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.
Как сообщал enkorr, 16 октября сети WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп./л.
По прогнозу директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина на этой неделе снизиться на 1 грн/л.
«Рынок уже синхронизировался с новыми ценовыми реалиями, и теперь все зависит от того, какой будет цена на нефть. Сейчас она пошла вниз: на 10 октября было $85/барр. - сегодня $81/барр. Я уверен, что на следующей неделе стоимость бензина снизится минимум на 1 грн/л», - заявил эксперт на пресс-конференции 12 октября.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/16 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,99
|
0,00
|
33,19
|
0,00
|
34,19
|
0,00
|
32,69
|
0,20
|
Shell
|
32,90
|
-0,06
|
34,70
|
0,22
|
37,20
|
0,22
|
32,61
|
0,20
|
SOCAR
|
34,09
|
-0,40
|
35,09
|
-0,40
|
36,09
|
-0,40
|
33,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,64
|
0,00
|
30,60
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
29,83
|
0,00
|
Glusco
|
32,95
|
-0,30
|
33,95
|
-0,30
|
34,95
|
-0,30
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
31,28
|
0,00
|
32,43
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,63
|
0,00
|
KLO
|
32,35
|
-0,54
|
32,65
|
-0,50
|
34,09
|
-0,50
|
32,59
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
35,10
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
Параллель
|
33,26
|
-0,33
|
34,26
|
-0,33
|
x
|
x
|
32,76
|
0,00
|
Надежда
|
31,74
|
0,00
|
32,38
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
Chipo
|
31,92
|
0,00
|
32,42
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
31,99
|
0,50
|
Олас
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
33,30
|
0,00
|
32,20
|
0,30
|
Катрал
|
30,97
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,77
|
0,10
|
Рур груп
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
x
|
x
|
31,99
|
0,50
|
Mango
|
30,69
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
33,09
|
0,00
|
30,69
|
0,40
|
Укргаздобыча
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
x
|
x
|
31,00
|
0,70
|
Фактор
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
x
|
x
|
30,60
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
32,01
|
-0,03
|
33,02
|
-0,02
|
34,19
|
-0,01
|
31,79
|
0,03
|
|
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