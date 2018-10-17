Перебои с поставками ДТ толкнули оптовые цены вверх

Цены дизельного топлива на основных базисах торговли - в Новоград-Волынском и Коростене 16 октября подскочили на 1,35-2 грн/л. до 30,75-31,00 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Рост цен спровоцировала очередная внезапная остановка отгрузок ресурса с Новоград-Волынского по формульной системе. Перебои с отгрузками ДТ с Новоград-Волынского начались с первых чисел октября. Изначально это объяснялось технологическими работами, связанными с вытеснением летней марки из нефтепродуктопровода в Венгрию и заменой его на межсезонную марку.

С 6 по 10 октября оператор отгрузок с Новограда компания «Анвитрейд» возобновила прием заявок и начала отгружать топливо, но с 11 октября они снова остановились. Участники рынка называли разные версии возможных причин - от перебоев в работе таможни до первоочередной отгрузки топлива для нужд железной дороги. Компания «Анвитрейд» ситуацию не комментировала.

Утром 16 октября «Анвитрейд» выставила предложение по Новоград-Волынскому на уровне 30,05-30,10 грн/л в зависимости от объема, но вскоре его сняла. По информации участников рынка, приостановку отгрузок объяснили ремонтными работами на белорусском участке нефтепродуктопровода. В мелкооптовом сегменте на этом басизе осталось одно предложение ДТ по цене 31,00 грн/л. Предложение по железнодорожным партиям вообще отсутствовало. Трейдеры ожидают, что отгрузка с Новограда возобновится только к концу недели. Получить комментарий «Анвитрейда» на момент выхода новости не удалось.

На информации об ограничении отгрузок с Новоград-Волынского, операторы, работающие в Коростене, повысили цены в среднем на 1,35 грн/л. «Еще утром на Коростене было по 29,20 грн/л, и тут же подняли до 30,75 грн/л», - посетовал один из мелкооптовых трейдеров.

Также по информации участников рынка, с начала октября наблюдается сокращение поставок ДТ с Беларуси. «Причины можно услышать разные - отсутствие вагонов у «Укрзализныци», то что нет локомотивов, но если летом грузили в сутки 10-12 тыс. т, то сейчас 4-6 тыс. т», - сообщил собеседник enkorr. Один из крупных поставщиков белорусских нефтепродуктов сообщил, что его компания по-прежнему не получила законтрактованные на сентябрь объемы топлива.

В «Консалтинговой группе А-95» enkorr сообщили, что по итогам 7 дней октября среднесуточный импорт ДТ с Беларуси составил 5,9 тыс. т, при этом средний показатель за сентябрь был 7,7 тыс. т, за август - 8,5 тыс. т.

Также на прошлой неделе появилась информация о возможных перебоях с железнодорожными поставками топлива из Литвы из-за ремонта железнодорожного моста на территории Беларуси вблизи погранперехода «Горень-Удрицк». По данным enkorr, работы на этом участке начались 15 октября, и прохождение составов через него на данный момент ограничено.

Из-за сложившейся ситуации на рынке ДТ, «Укргаздобыча» решила перенести сроки ремонта Шебелинского ГПЗ, сместив их на одну неделю. Вместо планируемой остановки с 21 октября, ремонт начнется с 28 числа.

Кременчугский НПЗ свой прейскурант 16 октября не менял. Напомним, в конце прошлой недели завод опустил цены ДТ с 33 700 грн/т до 33 300 грн/т.

Рост оптовых цен в Украине происходит на фоне снижения мировых цен на нефть и котировок ДТ на европейском рынке. В первой декаде октября цена нефти марки Brent удерживалась на максимальных с конца 2014 г. уровнях - $85-86/барр. C 10-го октября она начала снижаться, опустившись на прошлую неделю на 6% до $81/барр. Следовательно, на 3,5-4% снизились котировки дизельного топлива в северных и средиземноморских портах Европы. Если 4-5 октября они достигали максимальных значений на уровне $740-745/т, то 15 октября они опустились до $715-720/т.