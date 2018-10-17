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В период с 12 по 16 октября сети WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп
12:32 16.10.2018 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 грн/л.
В то же время, «Овис», Marshal, ZOG, «Катрал» и «Азовнефтепродукт» повысили стоимость на дизельное топливо на 0,4-1 грн/л.
Средняя розничная цена бензинов по стране 16 октября снизилась на 12-13 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.
По прогнозу директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина на этой неделе снизиться на 1 грн/л.
«Рынок уже синхронизировался с новыми ценовыми реалиями, и теперь все зависит от того, какой будет цена на нефть. Сейчас она пошла вниз: на 10 октября было $85/барр. - сегодня $81/барр. Я уверен, что на следующей неделе стоимость бензина снизится минимум на 1 грн/л», - заявил эксперт на пресс-конференции 12 октября.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/12 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,99
|
-0,50
|
34,99
|
-0,50
|
35,99
|
-0,50
|
33,49
|
0,00
|
WOG
|
33,99
|
-0,50
|
34,99
|
-0,50
|
35,99
|
-0,50
|
33,49
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,99
|
0,00
|
33,19
|
0,00
|
34,19
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
Shell
|
32,96
|
0,00
|
34,47
|
0,00
|
36,97
|
0,00
|
32,41
|
0,00
|
SOCAR
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
36,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
Овис
|
32,50
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
35,50
|
0,00
|
31,99
|
0,49
|
Glusco
|
33,25
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
35,25
|
0,00
|
32,25
|
0,00
|
Автотранс
|
31,28
|
0,00
|
32,43
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
30,63
|
0,00
|
KLO
|
32,89
|
0,00
|
33,15
|
0,00
|
34,59
|
0,00
|
32,59
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
35,10
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
Параллель
|
33,59
|
0,00
|
34,59
|
0,00
|
x
|
x
|
32,76
|
0,00
|
Надежда
|
31,74
|
0,00
|
32,38
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
Chipo
|
31,92
|
0,00
|
32,42
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Marshal
|
30,80
|
0,00
|
31,80
|
0,00
|
x
|
x
|
30,90
|
0,40
|
Luxwen
|
30,39
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
ZOG
|
31,39
|
0,00
|
32,39
|
0,00
|
32,89
|
0,00
|
31,39
|
1,00
|
Катрал
|
30,97
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
30,67
|
0,40
|
Укргаздобыча
|
31,30
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
x
|
x
|
30,30
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
x
|
x
|
31,00
|
1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
32,04
|
-0,12
|
33,04
|
-0,12
|
34,20
|
-0,13
|
31,77
|
0,02
|
|
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