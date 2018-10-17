В период с 12 по 16 октября сети WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 грн/л.

В то же время, «Овис», Marshal, ZOG, «Катрал» и «Азовнефтепродукт» повысили стоимость на дизельное топливо на 0,4-1 грн/л.

Средняя розничная цена бензинов по стране 16 октября снизилась на 12-13 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп./л.

По прогнозу директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, стоимость бензина на этой неделе снизиться на 1 грн/л.

«Рынок уже синхронизировался с новыми ценовыми реалиями, и теперь все зависит от того, какой будет цена на нефть. Сейчас она пошла вниз: на 10 октября было $85/барр. - сегодня $81/барр. Я уверен, что на следующей неделе стоимость бензина снизится минимум на 1 грн/л», - заявил эксперт на пресс-конференции 12 октября.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/12 октября 2018 г., грн/л: