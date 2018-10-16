Нефть продолжает дорожать 16 октября на фоне геополитических рисков

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг пропажи саудовского журналиста в Турции и санкциями США против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.50 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31%, до 81,03 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,11%, до 71,86 доллара за баррель.

Продолжают поддерживать нефтяные котировки геополитические риски на Ближнем Востоке, в частности - отношения между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Хашукджи пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В субботу президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что, если подтвердится версия убийства Хашукджи, Саудовскую Аравию может ждать "суровое наказание". В воскресенье Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила ответить более серьезными мерами на возможность таких санкций. Саудовская Аравия, наряду с США и РФ, является одним из мировых лидеров по уровню добычи нефти.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг санкций США против Ирана. Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает все санкций против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, должны вступить в силу с 4 ноября.

"Если Саудовская Аравия не придет на помощь, когда вступят в силу санкции против Ирана, на рынке будет сильный дефицит предложения. Именно эти опасения изначально и способствовали росту цен (на нефть - ред.)", - рассказал агентству Рейтер аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).