СУГ в рознице 12 октября дня подорожал в среднем на 8 коп

Крупнейшие сети - АЗС ОККО и WOG - подняли цену на сжиженный газ в рознице на 20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цены на СУГ в ОККО и WOG выросли до 16,39 и 16,37 грн/л соответственно. Также на 3-24 коп./л стоимость выросла на АЗС «Укрнафта», AMIC, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Надежда», «Фактор», «Рур групп» и ZOG.

В целом, средняя цена в Украине выросла на 8 коп. за сутки и составляет 15,8 грн/л.

В целом, с начала октября автогаз в рознице подорожал на 75 коп./л. Причиной роста является удорожание ресурса на оптовом рынке. По данным «Консалтинговой группы А-95» 10 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 27 510 грн/т, что на 1 510 грн/т выше, чем на конец прошлого месяца.

Компания LPG Цена Изм. ОККО 16,39 0,20 WOG 16,37 0,20 Авиас 15,30 0,00 Укрнафта 15,29 0,07 AMIC 15,94 0,03 Shell 15,85 0,00 SOCAR 16,26 0,00 БРСМ-Нафта 15,58 0,11 Glusco 15,95 0,00 Автотранс 15,68 0,00 KLO 16,19 0,00 UPG 15,70 0,00 Параллель 16,10 0,24 Надежда 15,29 0,15 Chipo 15,56 0,00 Род-Ник 15,75 0,00 Фактор 15,70 0,20 Рур груп 16,09 0,10 Mango 15,09 0,00 Укргаздобыча 15,60 0,00 ZOG 15,39 0,20 Средняя цена в Украине: 15,80 0,08







