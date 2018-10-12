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СУГ в рознице 12 октября дня подорожал в среднем на 8 коп
16:26 12.10.2018 |
Крупнейшие сети - АЗС ОККО и WOG - подняли цену на сжиженный газ в рознице на 20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Цены на СУГ в ОККО и WOG выросли до 16,39 и 16,37 грн/л соответственно. Также на 3-24 коп./л стоимость выросла на АЗС «Укрнафта», AMIC, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Надежда», «Фактор», «Рур групп» и ZOG.
В целом, средняя цена в Украине выросла на 8 коп. за сутки и составляет 15,8 грн/л.
В целом, с начала октября автогаз в рознице подорожал на 75 коп./л. Причиной роста является удорожание ресурса на оптовом рынке. По данным «Консалтинговой группы А-95» 10 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 27 510 грн/т, что на 1 510 грн/т выше, чем на конец прошлого месяца.
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,39
|
0,20
|
WOG
|
16,37
|
0,20
|
Авиас
|
15,30
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,29
|
0,07
|
AMIC
|
15,94
|
0,03
|
Shell
|
15,85
|
0,00
|
SOCAR
|
16,26
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,58
|
0,11
|
Glusco
|
15,95
|
0,00
|
Автотранс
|
15,68
|
0,00
|
KLO
|
16,19
|
0,00
|
UPG
|
15,70
|
0,00
|
Параллель
|
16,10
|
0,24
|
Надежда
|
15,29
|
0,15
|
Chipo
|
15,56
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,75
|
0,00
|
Фактор
|
15,70
|
0,20
|
Рур груп
|
16,09
|
0,10
|
Mango
|
15,09
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
15,60
|
0,00
|
ZOG
|
15,39
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
15,80
|
0,08
|
|
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