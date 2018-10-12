Страны ОПЕК в сентябре исполняли сделку по добыче на 121%, не-ОПЕК - на 37% - МЭА

Сделка по снижению нефтедобычи исполнялась в сентябре странами ОПЕК на 121%, странами не-ОПЕК - на 37%, подсчитало МЭА.

При этом страны ОПЕК, увеличили в сентябре добычу до максимума за год - 32,78 млн б/с (+100 тыс. б/с).

МЭА отмечает, что Саудовская Аравия, Ливия, Нигерия и ОАЭ компенсировали в полном объеме потери добычи в Венесуэле и Иране.

По данным агентства, среди стран ОПЕК сильнее остальных наращивала поставки в сентябре Саудовская Аравия - на 100 тыс. б/с, до 10,52 млн б/с и ОАЭ - на 70 тыс. б/с, до 3,05 млн б/с.

Среди стран не-ОПЕК, участвующих в сделке, Россия в сентябре нарастила поставки нефти на 150 тыс. б/с - до 11,74 млн б/с, Азербайджан - на 20 тыс. б/с, Казахстан - на 70 тыс. б/с.

При этом поставки нефти из Ирана в ожидании санкций США в сентябре рухнули на 180 тыс. б/с. Поставки из Венесуэлы снизились на 20 тыс. б/с.

Агентство отмечает, что предложение нефти на рынке может расти и дальше, что может подорвать свободные мощности и сделать рынок нефти уязвимым в случае серьезных сбоев в некоторых странах.



Ниже представлена таблица, в млн б/с.:







Страна База для сравнения Квота по сокращению Поставки, сентябрь 2018 Фактическое сокращение % выполнения соглашения (сентябрь) Средний % выполнения соглашения Алжир 1,09 -0,05 1,07 -0,02 38% 94% Ангола* 1,75 -0,08 1,50 -0,25 322% 214% Эквадор 0,55 -0,03 0,53 -0,02 69% 77% Экваториальная Гвинея 0,14 -0,01 0,12 -0,02 167% 126% Габон 0,2 -0,01 0,19 -0,01 133% 46% Иран 3,71 0,09 3,45 Ирак 4,56 -0,21 4,65 0,09 -42% 33% Кувейт 2,84 -0,13 2,79 -0,05 37% 90% Катар 0,65 -0,03 0,59 -0,06 193% 135% Саудовская Аравия 10,54 -0,49 10,52 -0,02 5% 102% ОАЭ 3,01 -0,14 3,05 0,04 -27% 66% Венесуэла 2,07 -0,1 1,23 -0,84 881% 368% Итого 31,11 -1,18 29,69 -1,42 121% 113% Ливия 1,06 Нигерия 1,72 Конго 0,32 ОПЕК 32,78 Не-ОПЕК Азербайджан 0,81 -0,04 0,80 -0,02 50% 77% Казахстан 1,8 -0,02 1,84 0,03 -162% -332% Мексика 2,4 -0,1 2,04 -0,36 358% 218% Оман 1,02 -0,05 0,98 -0,04 81% 92% Россия 11,6 -0,3 11,74 0,14 -47% 66% Другие 1,22 -0,05 1,29 0,03 -75% 35% Итого 18,86 -0,55 18,69 -0,20 37% 81%



