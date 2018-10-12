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Страны ОПЕК в сентябре исполняли сделку по добыче на 121%, не-ОПЕК - на 37% - МЭА
15:12 12.10.2018 |
Сделка по снижению нефтедобычи исполнялась в сентябре странами ОПЕК на 121%, странами не-ОПЕК - на 37%, подсчитало МЭА.
При этом страны ОПЕК, увеличили в сентябре добычу до максимума за год - 32,78 млн б/с (+100 тыс. б/с).
МЭА отмечает, что Саудовская Аравия, Ливия, Нигерия и ОАЭ компенсировали в полном объеме потери добычи в Венесуэле и Иране.
По данным агентства, среди стран ОПЕК сильнее остальных наращивала поставки в сентябре Саудовская Аравия - на 100 тыс. б/с, до 10,52 млн б/с и ОАЭ - на 70 тыс. б/с, до 3,05 млн б/с.
Среди стран не-ОПЕК, участвующих в сделке, Россия в сентябре нарастила поставки нефти на 150 тыс. б/с - до 11,74 млн б/с, Азербайджан - на 20 тыс. б/с, Казахстан - на 70 тыс. б/с.
При этом поставки нефти из Ирана в ожидании санкций США в сентябре рухнули на 180 тыс. б/с. Поставки из Венесуэлы снизились на 20 тыс. б/с.
Агентство отмечает, что предложение нефти на рынке может расти и дальше, что может подорвать свободные мощности и сделать рынок нефти уязвимым в случае серьезных сбоев в некоторых странах.
Ниже представлена таблица, в млн б/с.:
|Страна
|База для сравнения
|Квота по сокращению
|Поставки, сентябрь 2018
|Фактическое сокращение
|% выполнения соглашения (сентябрь)
|Средний % выполнения соглашения
|Алжир
|1,09
|-0,05
|1,07
|-0,02
|38%
|94%
|Ангола*
|1,75
|-0,08
|1,50
|-0,25
|322%
|214%
|Эквадор
|0,55
|-0,03
|0,53
|-0,02
|69%
|77%
|Экваториальная Гвинея
|0,14
|-0,01
|0,12
|-0,02
|167%
|126%
|Габон
|0,2
|-0,01
|0,19
|-0,01
|133%
|46%
|Иран
|3,71
|0,09
|3,45
|Ирак
|4,56
|-0,21
|4,65
|0,09
|-42%
|33%
|Кувейт
|2,84
|-0,13
|2,79
|-0,05
|37%
|90%
|Катар
|0,65
|-0,03
|0,59
|-0,06
|193%
|135%
|Саудовская Аравия
|10,54
|-0,49
|10,52
|-0,02
|5%
|102%
|ОАЭ
|3,01
|-0,14
|3,05
|0,04
|-27%
|66%
|Венесуэла
|2,07
|-0,1
|1,23
|-0,84
|881%
|368%
|Итого
|31,11
|-1,18
|29,69
|-1,42
|121%
|113%
|Ливия
|1,06
|Нигерия
|1,72
|Конго
|0,32
|ОПЕК
|32,78
|Не-ОПЕК
|Азербайджан
|0,81
|-0,04
|0,80
|-0,02
|50%
|77%
|Казахстан
|1,8
|-0,02
|1,84
|0,03
|-162%
|-332%
|Мексика
|2,4
|-0,1
|2,04
|-0,36
|358%
|218%
|Оман
|1,02
|-0,05
|0,98
|-0,04
|81%
|92%
|Россия
|11,6
|-0,3
|11,74
|0,14
|-47%
|66%
|Другие
|1,22
|-0,05
|1,29
|0,03
|-75%
|35%
|Итого
|18,86
|-0,55
|18,69
|-0,20
|37%
|81%
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