Нефть 12 октября подорожала на 1% после сильного падения на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в пятницу утром выросли уже на 1% после падения на 3% в четверг, вызванного информацией о сильном росте запасов этого вида сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,2%, до 81,22 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,18%, до 71,81 доллара за баррель. В четверг вечером нефть обеих марок дешевела на 3-4%, при этом Brent впервые с 24 сентября опустился в цене ниже 80 долларов за баррель.

Обвал нефтяных цен в четверг был вызван негативной статистикой по запасам в США. По данным минэнерго страны, за неделю по 5 октября коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 6 миллионов баррелей, или на 1,5%, до 410 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста запасов только на 2,6 миллиона баррелей.

При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,2 миллиона баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Выросли и запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), а также запасы бензина. Запасы дистиллятов при этом сократились.

Сказывался на торгах нефтью и негатив на фондовых рынках. Индексы США в четверг закрылись снижением на 1,2-2%, Европы - на 1,5-2%, индексы Азии упали на 3-6,5%. Настроение ухода от риска на биржах распространилось и на нефтяной рынок, что ускорило удешевление нефти после статистики о запасах.

Трейдеры также оценивали данные октябрьского доклада ОПЕК. Согласно документу, организация снова незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах. ОПЕК вместе с этим повысила прогнозы по добыче нефти в США и России.