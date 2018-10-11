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C начала октября автогаз в рознице подорожал на 50 коп
11:48 11.10.2018 |
С 10 по 11 октября розничные цены на сжиженный газ выросли среднем по стране на 5 коп/л - до 15,72 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
По сравнению с 10 октября цена на автогаз на станциях WOG выросла на 2 коп/л и составила 16,17 грн/л. AMIC поднял цены на 15 коп/л, до 15,91 грн/л. В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 2-3 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 15,30 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 15,23 грн/л.
Сжиженный газ в сети «Надежда» прибавил 23 коп/л (15,14 грн/л). На станциях «Автотранс», «Род-Ник», UPG, «БРСМ-Нафта» и «Автопорт» СУГ подорожал на 15-40 коп./л.
С начала октября автогаз в рознице подорожал на 53 коп/л. Причиной роста является удорожание ресурса на оптовом рынке. Как сообщал enkorr, «Укргаздобыча» реализовала на недельных электронных торгах 10 октября 2400 т из 3460 т выставленного на продажу сжиженного газа по 25 651 грн/т. Стоимость ресурса частного производителя «Полтавской газонефтяной компания» (ПГНК) превысила 26 000 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 11 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,19
|
0,00
|
WOG
|
16,17
|
0,02
|
Авиас
|
15,30
|
0,03
|
Укрнафта
|
15,23
|
0,02
|
AMIC
|
15,91
|
0,15
|
Shell
|
15,85
|
0,00
|
SOCAR
|
16,26
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,47
|
0,03
|
Glusco
|
15,95
|
0,00
|
Автотранс
|
15,68
|
0,25
|
KLO
|
16,19
|
0,00
|
UPG
|
15,70
|
0,10
|
Параллель
|
15,86
|
0,00
|
Надежда
|
15,14
|
0,23
|
Chipo
|
15,56
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,75
|
0,15
|
Luxwen
|
15,69
|
0,00
|
Автопорт
|
16,00
|
0,40
|
Mango
|
15,09
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
15,60
|
0,00
|
Народна
|
15,85
|
0,18
|
Средняя цена в Украине:
|
15,72
|
0,05
|
|
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