C начала октября автогаз в рознице подорожал на 50 коп

С 10 по 11 октября розничные цены на сжиженный газ выросли среднем по стране на 5 коп/л - до 15,72 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

По сравнению с 10 октября цена на автогаз на станциях WOG выросла на 2 коп/л и составила 16,17 грн/л. AMIC поднял цены на 15 коп/л, до 15,91 грн/л. В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 2-3 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 15,30 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 15,23 грн/л.

Сжиженный газ в сети «Надежда» прибавил 23 коп/л (15,14 грн/л). На станциях «Автотранс», «Род-Ник», UPG, «БРСМ-Нафта» и «Автопорт» СУГ подорожал на 15-40 коп./л.

С начала октября автогаз в рознице подорожал на 53 коп/л. Причиной роста является удорожание ресурса на оптовом рынке. Как сообщал enkorr, «Укргаздобыча» реализовала на недельных электронных торгах 10 октября 2400 т из 3460 т выставленного на продажу сжиженного газа по 25 651 грн/т. Стоимость ресурса частного производителя «Полтавской газонефтяной компания» (ПГНК) превысила 26 000 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 11 октября 2018 г., грн/л: