Нефть 11 октября дешевеет почти на 2% на данных API о сильном росте запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром падают почти на 2%, инвесторы негативно восприняли данные Американского института нефти (API) о значительном росте запасов этого вида сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,95%, до 81,47 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,76%, до 71,88 доллара за баррель.

В ночь на четверг API сообщил, что за неделю по 5 октября коммерческие запасы нефти в США подскочили на 9,7 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 413,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина выросли, по оценке API, на 3,4 миллиона баррелей, дистиллятов - опустились на 3,5 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 2,3 миллиона баррелей.

Аналитики при этом ожидают роста запасов нефти в США за период только на 2,6 миллиона, или на 0,6%, до 406,6 миллиона баррелей. Министерство энергетики США сообщит официальные данные по запасам нефти и ее добыче вечером в среду.

Инвесторы продолжают оценивать сообщение от управления энергетической информации минэнерго США (EIA), опубликованное в среду. Ведомство значительно подняло прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году - на 2,3%, до 11,76 миллиона баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 11,5 миллиона баррелей. EIA также значительно повысило прогноз по ценам на нефть марки Brent - в 2018 году до 74,4 доллара за баррель, в 2019 году - до 75 долларов. Прогноз по стоимости WTI также был поднят: до 68,5 доллара в 2018 году и 69,6 доллара в 2019 году.