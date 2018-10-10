Цены на нефть опускаются 10 октября после скачка накануне, Brent - на уровне $84,79 за баррель

Цены на нефть в среду опускаются после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах сокращения экспорта из Ирана, а также на опасениях снижения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл".

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль во вторник обратился к ОПЕК и другим не входящим в картель крупным производителям нефти с призывом увеличить добычу нефти, так как рынок переходит в "красную зону".

Он отметил, что приветствует усилия крупнейшего мирового производителя нефти - Саудовской Аравии - по увеличению добычи, подчеркнув, однако, что для исправления ситуации аналогичные меры потребуются и от других стран.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 EET составляет 84,79 доллара за баррель, что на $0,21 (0,25%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,09 (1,3%) - до 85 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,32 (0,43%) - до $74,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,67 (0,9%) - до $74,96 за баррель.

По данным Reuters, Иран сократил экспорт нефти в первую неделю октября до 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 1,6 млн б/с в сентябре и 2,5 млн б/с весной этого года.

Эксперты Commerzbank отмечают, что сигналы заметного сокращения поставок нефти на мировой рынок позволили ценам на нефть преодолеть спад, отмечавшийся в начале этой недели, когда появилась информация о том, что США могут сделать исключение для некоторых стран, разрешив им продолжить закупку нефти в Иране после вступления в силу американских санкций против этой страны 4 ноября.

"Данные показывают, что американские санкции уже несут ощутимый эффект - еще до их официального вступления в силу", - цитирует обзор банка Market Watch.

В центре внимания рынка остается ураган "Майкл", приближающийся к Мексиканскому заливу. Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 39,5% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана "Майкл".

Однако опасения специалистов в отношении последствий урагана уменьшились: как ожидается, он пройдет мимо основных областей нефтедобычи в Мексиканском заливе.

Кроме того, в центре внимания рынка - данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в четверг в 18:00 МСК.

Согласно оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,61 млн баррелей, бензина - на 422 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,71 млн баррелей.