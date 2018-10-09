Финансовые новости
- |
- 09.10.18
- |
- 23:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Розничные цены на автогаз 8 октября растут вслед за оптовыми
13:31 09.10.2018 |
С 8 по 9 октября розничные цены на сжиженный газ выросли среднем по стране на 15 коп/л, до 15,61 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
По сравнению с 8 октября цена на автогаз на станциях WOG выросла на 22 коп/л и составила 16,15 грн/л. ОККО подняла цены на 20 коп/л, до 16,19 грн/л. В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 19-24 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 15,22 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 15,13 грн/л.
Сжиженный газ в сети «Параллель» прибавил 41 коп/л (15,86 грн/л). На станциях AMIC, Shell, SOCAR, «Автотранс», «Нефтек», «БРСМ-Нафта», Mango и «Народна» автогаз подорожал на 1-35 коп./л.
С начала октября автогаз в рознице подорожал на 40 коп/л. Причиной роста является удорожание ресурса на оптовом рынке. По данным «Консалтинговой группы А-95», 8 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 790 грн/т, что на 800 грн/т выше, чем в начале месяца.
Как сообщал enkorr, октябрьские котировки газа на белорусско-польской границе оказались на $40/т выше среднемесячного уровня в сентябре, что толкнуло оптовые цены вверх.
Стоимость автогаза на АГЗС на 9 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,19
|
0,20
|
WOG
|
16,15
|
0,22
|
Авиас
|
15,22
|
0,24
|
Укрнафта
|
15,13
|
0,19
|
AMIC
|
15,75
|
0,01
|
Shell
|
15,64
|
0,04
|
SOCAR
|
16,26
|
0,16
|
БРСМ-Нафта
|
15,43
|
0,06
|
Glusco
|
15,70
|
0,00
|
Автотранс
|
15,28
|
0,35
|
KLO
|
16,09
|
0,00
|
UPG
|
15,60
|
0,00
|
Параллель
|
15,86
|
0,41
|
Надежда
|
14,92
|
0,00
|
Chipo
|
15,34
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,60
|
0,00
|
Luxwen
|
15,69
|
0,00
|
Нефтек
|
16,10
|
0,10
|
Mango
|
14,98
|
0,08
|
Укргаздобыча
|
15,30
|
0,00
|
Народна
|
15,68
|
0,33
|
Средняя цена
|
15,61
|
0,15
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом
|С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств
|Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о «прощении» РФ
|Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на его территории - замначальника генштаба ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат
|Минфин повысил ставку по 15-16-мес. ОВГЗ в долларах до 7,5% и по 8-мес. ОВГЗ в евро до 4,6%
|Украина наладит с Турцией выпуск военных средств радиосвязи
|Украина приблизилась к отмене моратория на продажу земли - Всемирный банк
|Польша переходит с российского на американский газ
|Цены на нефть растут 9 сентября, Brent подорожала до $84,6 за баррель
Это интересно
|Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения
|Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды
|Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер
|Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии
|Google выпустила приложение Voice Access для голосового управления Android-устройствами
|Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены
|Google представил приложение для обхода блокировок