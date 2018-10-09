Розничные цены на автогаз 8 октября растут вслед за оптовыми

С 8 по 9 октября розничные цены на сжиженный газ выросли среднем по стране на 15 коп/л, до 15,61 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

По сравнению с 8 октября цена на автогаз на станциях WOG выросла на 22 коп/л и составила 16,15 грн/л. ОККО подняла цены на 20 коп/л, до 16,19 грн/л. В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 19-24 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 15,22 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 15,13 грн/л.

Сжиженный газ в сети «Параллель» прибавил 41 коп/л (15,86 грн/л). На станциях AMIC, Shell, SOCAR, «Автотранс», «Нефтек», «БРСМ-Нафта», Mango и «Народна» автогаз подорожал на 1-35 коп./л.

С начала октября автогаз в рознице подорожал на 40 коп/л. Причиной роста является удорожание ресурса на оптовом рынке. По данным «Консалтинговой группы А-95», 8 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 790 грн/т, что на 800 грн/т выше, чем в начале месяца.

Как сообщал enkorr, октябрьские котировки газа на белорусско-польской границе оказались на $40/т выше среднемесячного уровня в сентябре, что толкнуло оптовые цены вверх.

Стоимость автогаза на АГЗС на 9 октября 2018 г., грн/л: