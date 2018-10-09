Цены на нефть поднимаются во вторник на ожиданиях сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 EET составляет 84,36 доллара за баррель, что на $0,45 (0,54%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,25 (0,30%) - до 83,91 доллара за баррель.

Цена фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,35 (0,47%) - до 74,64 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,05 (0,07%) - до $74,29 за баррель.

Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 19% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана "Майкл", двигающегося от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью.

В национальном центре ураганов США не исключают, что "Майкл", который в настоящее время относится к первой категории по шкале Саффира-Симпсона, может усилиться до третьей категории.

Опасения, связанные с ураганом, "обеспечат поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе, однако более серьезное беспокойство вызывают данные о росте запасов энергоносителей в США, и особенно в Кушинге", отмечает аналитик Oanda Corp. Стивен Иннес.

"Рынок не слишком бурно отреагировал на рост запасов в США на прошлой неделе, однако в этот раз все может оказаться по-другому", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

По оценкам аналитиков, запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,8 млн баррелей, запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 800 тыс. баррелей.

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в четверг в 18:00 EET.