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Нефть растет на опасениях урагана "Майкл", Brent подорожала до $84,36 за баррель
08:43 09.10.2018 |
Цены на нефть поднимаются во вторник на ожиданиях сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Майкл".
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 EET составляет 84,36 доллара за баррель, что на $0,45 (0,54%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,25 (0,30%) - до 83,91 доллара за баррель.
Цена фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,35 (0,47%) - до 74,64 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,05 (0,07%) - до $74,29 за баррель.
Согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), порядка 19% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана "Майкл", двигающегося от берегов Кубы и Мексики к американскому побережью.
В национальном центре ураганов США не исключают, что "Майкл", который в настоящее время относится к первой категории по шкале Саффира-Симпсона, может усилиться до третьей категории.
Опасения, связанные с ураганом, "обеспечат поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе, однако более серьезное беспокойство вызывают данные о росте запасов энергоносителей в США, и особенно в Кушинге", отмечает аналитик Oanda Corp. Стивен Иннес.
"Рынок не слишком бурно отреагировал на рост запасов в США на прошлой неделе, однако в этот раз все может оказаться по-другому", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
По оценкам аналитиков, запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,8 млн баррелей, запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 800 тыс. баррелей.
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в четверг в 18:00 EET.
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