Розничная цена СУГ 8 октября приближается к 15,50 грн/л

С 5 по 8 октября автозаправочные сети повысили цены на автогаз в среднем на 1-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 9-11 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 14,98 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 14,9б3 грн/л. Автогаз на станциях Glusco и Chipo подорожал на 20 коп/л и 30 коп/л, до 15,70 грн/л и 15,34 грн/л соответственно.

На станциях ОККО, WOG, SOCAR, AMIC, Shell, KLO, UPG, «Надежда», «БРСМ-Нафта», Luxwen, Mango и «Кворум» автогаз подорожал на 1-40 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 8 октября составила 15,47 грн/л (+11 коп./л).

Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО «Укргаздобыча» выросла на 815 грн/т по сравнению с аукционом прошлой недели.

По данным «Консалтинговой группы А-95», 4 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 470 грн/т, что на 1510 грн/т выше, чем в начале месяца.

Стоимость автогаза на АГЗС на 8 октября 2018 г., грн/л: