Финансовые новости
- |
- 08.10.18
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Розничная цена СУГ 8 октября приближается к 15,50 грн/л
13:44 08.10.2018 |
С 5 по 8 октября автозаправочные сети повысили цены на автогаз в среднем на 1-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 9-11 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 14,98 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 14,9б3 грн/л. Автогаз на станциях Glusco и Chipo подорожал на 20 коп/л и 30 коп/л, до 15,70 грн/л и 15,34 грн/л соответственно.
На станциях ОККО, WOG, SOCAR, AMIC, Shell, KLO, UPG, «Надежда», «БРСМ-Нафта», Luxwen, Mango и «Кворум» автогаз подорожал на 1-40 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 8 октября составила 15,47 грн/л (+11 коп./л).
Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО «Укргаздобыча» выросла на 815 грн/т по сравнению с аукционом прошлой недели.
По данным «Консалтинговой группы А-95», 4 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 470 грн/т, что на 1510 грн/т выше, чем в начале месяца.
Стоимость автогаза на АГЗС на 8 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
0,01
|
WOG
|
15,93
|
0,10
|
Авиас
|
14,98
|
0,11
|
Укрнафта
|
14,93
|
0,09
|
AMIC
|
15,74
|
0,23
|
Shell
|
15,61
|
0,22
|
SOCAR
|
16,10
|
0,15
|
БРСМ-Нафта
|
15,37
|
0,04
|
Glusco
|
15,70
|
0,20
|
Автотранс
|
14,93
|
0,00
|
KLO
|
16,09
|
0,20
|
UPG
|
15,60
|
0,28
|
Параллель
|
15,45
|
0,00
|
Надежда
|
14,92
|
0,03
|
Chipo
|
15,34
|
0,30
|
Род-Ник
|
15,60
|
0,00
|
Luxwen
|
15,69
|
0,40
|
Автопорт
|
15,60
|
0,00
|
Mango
|
14,90
|
0,18
|
Укргаздобыча
|
15,30
|
0,00
|
Кворум
|
15,80
|
0,45
|
Средняя цена
|
15,47
|
0,11
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как в песок. Почему Кирилл считает, что Варфоломея придумали в Генштабе Украины
|Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Колесникова (ОБ) законным
|В Украине с сегодняшнего дня восстановили контроль скорости на дорогах: перечень трасс
|Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Плата за сельхозземли в Украине в 2017г увеличилась на 9,3% - мониторинг ВБ
|Нефть ускорила падение 8 октября, цена Brent упала до $83 за баррель
|В январе-сентябре доходы местных бюджетов выросли на 25% до 167,6 млрд гривен, - Зубко
|Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер
|Розничная цена СУГ 8 октября приближается к 15,50 грн/л
|В январе-сентябре возмещение НДС увеличилось на 11,5% до 97,6 млрд гривен, - ГФС
|Цены на бензин и ДТ 8 октября продолжили рост на фоне мировых цен на нефть и ослабления курса гривны
Это интересно
|Объем венчурных сделок в мире во II кв достиг рекордных $51 млрд - PwC
|Представлен смартфон Nokia 7.1 на базе Android One с двойной камерой
|За нарушение условий испытательного срока китайскую ZTE вновь наказали
|Флагманский камерофон LG V40 ThinQ с пятью камерами представлен официально
|Renault показала роскошный беспилотник
|54% криптовалютных бирж имеют брешь в системе безопасности
|Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве