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Цены на бензин и ДТ 8 октября продолжили рост на фоне мировых цен на нефть и ослабления курса гривны
13:32 08.10.2018 |
За неделю цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС выросли еще на 1 грн./л. Об этом enkorr сообщили в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).
Рост цен на бензин и дизельное топливо в рознице начался с 20-х чисел августа. В среднем за этот период цены на бензины выросли на 3,50 грн./л (12%), а на ДТ - на 3,60 грн./л (13%).
Такое поведение рынка топлива обусловлено совокупностью резкого ослабления национальной валюты и ростом мировых цен на нефть. За этот период стоимость одного барреля нефти возросла почти на 20% с 72 до 86 USD, что привело к росту котировок на нефтепродукты. В то же время гривна ослабла по отношению к доллару на 1,30 гр-н/USD.
Стоит отметить, что почти половину стоимости топлива составляют налоги. Акциз на нефтепродукты рассчитывается в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая.
Согласно расчетам экспертов нефтегазового рынка, каждая гривна в курсе доллара эквивалентна одной гривне в литре бензина и дизельного топлива.
К сожалению, ни власти страны, ни операторы АЗС, не могут повлиять на рост мировых цен на нефть и котировок на нефтепродукты. Однако повышение стоимости топлива можно приостановит путем балансировки (снижения) акцизных ставок, что позволит снизить стоимость топлива на стеле и не потерять в отчислениях в государственный бюджет. Такой опыт в Украине уже есть.
Цены на АЗС по состоянию на 5 октября 2018 г. по даннымм ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
34,49
|
0,50
|
35,49
|
0,50
|
36,49
|
0,50
|
32,99
|
0,50
|
WOG
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
36,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
AMIC
|
31,79
|
0,00
|
32,79
|
0,00
|
33,79
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Shell
|
32,37
|
0,00
|
34,22
|
0,03
|
36,72
|
0,03
|
31,75
|
0,05
|
SOCAR
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
Glusco
|
33,05
|
0,40
|
34,05
|
0,40
|
35,05
|
0,40
|
31,55
|
0,40
|
KLO
|
32,39
|
0,20
|
32,45
|
0,00
|
34,19
|
0,10
|
31,49
|
0,00
|
Параллель
|
33,26
|
0,00
|
34,26
|
0,00
|
x
|
x
|
31,92
|
0,00
|
Надежда
|
31,04
|
0,00
|
31,68
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Chipo
|
31,22
|
0,00
|
31,72
|
0,00
|
33,79
|
0,00
|
30,17
|
0,00
|
Маркет
|
30,30
|
0,00
|
31,31
|
0,00
|
x
|
x
|
29,92
|
0,00
|
Marshal
|
30,30
|
0,50
|
31,30
|
0,50
|
x
|
x
|
29,00
|
0,50
|
Автопорт
|
33,50
|
0,50
|
34,50
|
0,50
|
35,00
|
0,50
|
32,00
|
0,40
|
Mango
|
30,69
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
33,09
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
31,00
|
0,50
|
32,00
|
0,50
|
x
|
x
|
30,00
|
0,50
|
Азовнефтепродукт
|
31,00
|
0,50
|
32,00
|
0,50
|
x
|
x
|
30,00
|
1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
32,03
|
0,08
|
33,03
|
0,08
|
34,22
|
0,10
|
30,96
|
0,12
|
|
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