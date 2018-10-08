Цены на бензин и ДТ 8 октября продолжили рост на фоне мировых цен на нефть и ослабления курса гривны

За неделю цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС выросли еще на 1 грн./л. Об этом enkorr сообщили в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).

Рост цен на бензин и дизельное топливо в рознице начался с 20-х чисел августа. В среднем за этот период цены на бензины выросли на 3,50 грн./л (12%), а на ДТ - на 3,60 грн./л (13%).

Такое поведение рынка топлива обусловлено совокупностью резкого ослабления национальной валюты и ростом мировых цен на нефть. За этот период стоимость одного барреля нефти возросла почти на 20% с 72 до 86 USD, что привело к росту котировок на нефтепродукты. В то же время гривна ослабла по отношению к доллару на 1,30 гр-н/USD.

Стоит отметить, что почти половину стоимости топлива составляют налоги. Акциз на нефтепродукты рассчитывается в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая.

Согласно расчетам экспертов нефтегазового рынка, каждая гривна в курсе доллара эквивалентна одной гривне в литре бензина и дизельного топлива.

К сожалению, ни власти страны, ни операторы АЗС, не могут повлиять на рост мировых цен на нефть и котировок на нефтепродукты. Однако повышение стоимости топлива можно приостановит путем балансировки (снижения) акцизных ставок, что позволит снизить стоимость топлива на стеле и не потерять в отчислениях в государственный бюджет. Такой опыт в Украине уже есть.

Цены на АЗС по состоянию на 5 октября 2018 г. по даннымм ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95»