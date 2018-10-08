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Нефть дешевеет 8 октября на ожидании смягчения санкционных условий для покупателей сырья из Ирана
09:24 08.10.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1% после сообщений в СМИ о том, что власти США рассматривают возможность исключений в условиях импорта сырья из Ирана для некоторых покупателей в рамках грядущих нефтяных санкций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до 83,33 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,71%, до 73,81 доллара за баррель.
В центре внимания участников рынка в понедельник оказались сообщения агентства Рейтер со ссылкой на источники о том, что США в порядке исключения рассматривают возможность смягчения условий импорта нефти из Ирана для некоторых покупателей сырья в рамках грядущих в ноябре нефтяных санкций против страны. По данным агентства, послабления могут быть сделаны для стран, которые уже продемонстрировали свое стремление сократить импорт нефти из Ирана. В сентябре представители американских властей уже говорили о том, что некоторым странам может быть дано больше времени для сворачивания торговых отношений с Ираном.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.
Кроме того, рынки отыгрывают заявления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в интервью агентству Блумберг о том, что королевство выполняет свое обещание не допустить нехватки предложения на рынке нефти в связи с сокращением экспорта сырья Ираном в преддверии санкций. По его словам, Саудовская Аравия вместе с партнерами по сделке ОПЕК+ нарастили добычу вдвое больше, чем убыло с рынка иранской нефти.
"Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают сообщения о том, что Саудовская Аравия заместила все выбывающие с рынка объемы иранской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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