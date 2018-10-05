Октябрь начался ростом оптовых цен СУГ

В первую неделю октября оптовые цены сжиженного газа на ГНС выросли в среднем на 600 грн/т и на утро пятницы достигли 26 600 грн/т, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Октябрьские котировки газа на белорусско-польской границе оказались на $40/т выше среднемесячного уровня в сентябре. В сентябре, по оперативным данным, импорт СУГ составил 101 тыс. т. Это на 29 тыс. т (22%) меньше, чем было поставлено в августе.

«Трейдеры снизили объем контрактации в ожидании прохождения пика цен. Никто не хочет остаться с дорогим газом, когда котировки начнут снижаться», - говорит один из крупнейших трейдеров СУГ. Из-за этого, по его словам, операторы стали понемногу снижать запасы и на рынке появился повышенный спрос. «Импорта недостаточно в том объеме, чтобы перекрыть реализацию и держать остатки», - добавил он.

Вслед за ростом котировок повысилась стоимость ресурса внутренних производителей. «Укргаздобыча» 4 октября продала 4380 т из выставленных 5220 т по 25 127 грн/т. По сравнению с ценой аукциона недельной давности СУГ госкомпании подорожал на 815 грн/т (3,4%). Мелкие производители 3 октября продали ресурс по 25 560-25 600 грн/т.

По словам участников рынка, сложившаяся на торгах УГД цена несколько ниже текущего уровня импортного паритета.

«Укрнафта» свои месячные торги проводила 21 и 28 сентября. На первых торгах было продано 1,88 тыс. т по цене 24 104 грн/т. Через неделю был объявлен второй аукцион, на котором было продано 6,03 тыс. т по цене на 300 грн/т ниже основных торгов.

По его словам, на рынке наблюдается высокий спрос и легкий ажиотаж. «Импорта недостаточно в том объеме, чтобы перекрыть реализацию и держать остатки. Трейдеры снизили объем контрактации в ожидании прохождения пика цен. Никто не хочет остаться с дорогим газом, когда котировки начнут снижаться», - отметил собеседник enkorr.