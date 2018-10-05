СУГ в рознице 5 октября вырос до 15,36 грн/л

Автозаправочные сети повысили цены на автогаз в среднем на 1-32 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 11 коп./л и 14 коп./л - до 15,98 грн/л и 15,83 грн/л соответственно.

На станциях AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, UPG, Marshal и «Укргаздобыча» стоимость СУГ выросла на 1 - 14 коп./л.

Такие сети, как «Авиас», «Укрнафта», Mango и «Азовнефтепродукт», на 20-32 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 5 октября составила 15,36 грн/л.

Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО «Укргаздобыча» выросла на 815 грн/т по сравнению с аукционом прошлой недели.

По данным «Консалтинговой группы А-95», 4 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 470 грн/т, что на 1510 грн/т выше, чем в начале месяца.

Стоимость автогаза на АГЗС на 5 октября 2018 г., грн/л: