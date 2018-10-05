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СУГ в рознице 5 октября вырос до 15,36 грн/л
13:05 05.10.2018 |
Автозаправочные сети повысили цены на автогаз в среднем на 1-32 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 11 коп./л и 14 коп./л - до 15,98 грн/л и 15,83 грн/л соответственно.
На станциях AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, UPG, Marshal и «Укргаздобыча» стоимость СУГ выросла на 1 - 14 коп./л.
Такие сети, как «Авиас», «Укрнафта», Mango и «Азовнефтепродукт», на 20-32 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 5 октября составила 15,36 грн/л.
Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО «Укргаздобыча» выросла на 815 грн/т по сравнению с аукционом прошлой недели.
По данным «Консалтинговой группы А-95», 4 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 470 грн/т, что на 1510 грн/т выше, чем в начале месяца.
Стоимость автогаза на АГЗС на 5 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,98
|
0,11
|
WOG
|
15,83
|
0,14
|
Авиас
|
14,87
|
0,32
|
Укрнафта
|
14,85
|
0,26
|
AMIC
|
15,51
|
0,01
|
Shell
|
15,38
|
0,03
|
SOCAR
|
15,95
|
0,03
|
БРСМ-Нафта
|
15,33
|
0,05
|
Glusco
|
15,50
|
0,00
|
Автотранс
|
14,93
|
0,00
|
KLO
|
15,89
|
0,14
|
UPG
|
15,32
|
0,08
|
Параллель
|
15,45
|
0,00
|
Надежда
|
14,89
|
0,00
|
Chipo
|
15,04
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,60
|
0,00
|
Marshal
|
15,20
|
0,10
|
Автопорт
|
15,60
|
0,00
|
Mango
|
14,72
|
0,22
|
Укргаздобыча
|
15,30
|
0,10
|
Азовнефтепродукт
|
15,00
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
15,36
|
0,13
|
|
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