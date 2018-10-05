Средняя цена на бензин и ДТ за неделю выросла на 1 грн/л

За неделю цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС выросли на 1 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

С 4 на 5 октября сразу пять сетей подняли цены на 50 коп. /л на все бензины и ДТ. Так, стоимость А-92 в сети ОККО достигла 34,49 грн./л, А-95 - 35,49 грн./л, А-95+ - 36,49 грн./л и ДТ - 32,99 грн./л. В сетях «Укргаздобыча» и «Азовнефтепродукт» цена на А-92 - 31,00 грн./л, А-95 - 32,00 грн./л и ДТ - 30,00 грн./л.

Бензин А-92 на АЗС Marshal по состоянию на 5 октября стоит по 30,30 грн./л, А-95 - 31,30 грн./л и ДТ - 29 грн./л. «Автопорт» торгует бензином А-92 по 33,50 грн./л, А-95 - 34,50 грн./л, А-95+ - 35,00 грн./л и ДТ - 32,00 грн./л.

Также цены подняли Shell, БРСМ-Нафта, Glusco, Автотранс, KLO, UPG.

Средняя розничная стоимость ДТ по стране 5 октября выросла на 12 коп./л, бензинов - на 8-10 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни. Затем ключевым фактором стал рост котировок. С того времени средние цены на бензины выросли на 3,50 грн./л (12%) ДТ - на 3,60 грн./л (13%).