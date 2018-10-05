Финансовые новости
- |
- 05.10.18
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Средняя цена на бензин и ДТ за неделю выросла на 1 грн/л
12:53 05.10.2018 |
За неделю цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС выросли на 1 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
С 4 на 5 октября сразу пять сетей подняли цены на 50 коп. /л на все бензины и ДТ. Так, стоимость А-92 в сети ОККО достигла 34,49 грн./л, А-95 - 35,49 грн./л, А-95+ - 36,49 грн./л и ДТ - 32,99 грн./л. В сетях «Укргаздобыча» и «Азовнефтепродукт» цена на А-92 - 31,00 грн./л, А-95 - 32,00 грн./л и ДТ - 30,00 грн./л.
Бензин А-92 на АЗС Marshal по состоянию на 5 октября стоит по 30,30 грн./л, А-95 - 31,30 грн./л и ДТ - 29 грн./л. «Автопорт» торгует бензином А-92 по 33,50 грн./л, А-95 - 34,50 грн./л, А-95+ - 35,00 грн./л и ДТ - 32,00 грн./л.
Также цены подняли Shell, БРСМ-Нафта, Glusco, Автотранс, KLO, UPG.
Средняя розничная стоимость ДТ по стране 5 октября выросла на 12 коп./л, бензинов - на 8-10 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни. Затем ключевым фактором стал рост котировок. С того времени средние цены на бензины выросли на 3,50 грн./л (12%) ДТ - на 3,60 грн./л (13%).
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
34,49
|
0,50
|
35,49
|
0,50
|
36,49
|
0,50
|
32,99
|
0,50
|
WOG
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
36,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
Авиас
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
31,00
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,79
|
0,00
|
32,79
|
0,00
|
33,79
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Shell
|
32,37
|
0,00
|
34,22
|
0,03
|
36,72
|
0,03
|
31,75
|
0,05
|
SOCAR
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,67
|
0,05
|
30,67
|
0,03
|
32,03
|
0,00
|
29,40
|
0,45
|
Glusco
|
33,05
|
0,40
|
34,05
|
0,40
|
35,05
|
0,40
|
31,55
|
0,40
|
Автотранс
|
31,28
|
0,20
|
32,43
|
0,10
|
33,99
|
0,40
|
30,63
|
0,20
|
KLO
|
32,39
|
0,20
|
32,45
|
0,00
|
34,19
|
0,10
|
31,49
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,20
|
32,30
|
0,20
|
35,10
|
0,20
|
30,30
|
0,20
|
Параллель
|
33,26
|
0,00
|
34,26
|
0,00
|
x
|
x
|
31,92
|
0,00
|
Надежда
|
31,04
|
0,00
|
31,68
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Chipo
|
31,22
|
0,00
|
31,72
|
0,00
|
33,79
|
0,00
|
30,17
|
0,00
|
Маркет
|
30,30
|
0,00
|
31,31
|
0,00
|
x
|
x
|
29,92
|
0,00
|
Marshal
|
30,30
|
0,50
|
31,30
|
0,50
|
x
|
x
|
29,00
|
0,50
|
Автопорт
|
33,50
|
0,50
|
34,50
|
0,50
|
35,00
|
0,50
|
32,00
|
0,40
|
Mango
|
30,69
|
0,00
|
31,69
|
0,00
|
33,09
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
31,00
|
0,50
|
32,00
|
0,50
|
x
|
x
|
30,00
|
0,50
|
Азовнефтепродукт
|
31,00
|
0,50
|
32,00
|
0,50
|
x
|
x
|
30,00
|
1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
32,03
|
0,08
|
33,03
|
0,08
|
34,22
|
0,10
|
30,96
|
0,12
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры перестали скупать валюту на межбанке, как только ее курс продавили вниз. Ждут минимальных цен
|Торговцы поборются с банками за покупателей ОВГЗ
|Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева
|Рада приняла за основу законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СУГ в рознице 5 октября вырос до 15,36 грн/л
|Средняя цена на бензин и ДТ за неделю выросла на 1 грн/л
|В сентябре продажи б/у легковых автомобилей увеличились на 29% до 17 тыс. единиц
|В январе-сентябре Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 25,2% до $237,4 млн
|Золото слабо колеблется в цене 5 октября на фоне стабильного доллара
|Цены на нефть 5 октября перешли к росту в ожидании санкций США против Ирана
Это интересно
|Huawei добавляет функцию SOS в свои смартфоны
|Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей
|Ford, Uber и Lyft улучшат транспортную инфраструктуру городов
|Нобелевскую премию по медицине дали за иммунотерапию раковых заболеваний
|Microsoft поможет Volkswagen подключить автомобили к облаку
|Уязвимость в Telegram раскрывала IP-адреса пользователей
|BMW сделала дальнобойный электрокар i3