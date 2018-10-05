Цены на нефть 5 октября перешли к росту в ожидании санкций США против Ирана

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к росту после падения на 2-3% в четверг, поскольку на рынке преобладают ожидания предстоящих санкций США против Ирана в начале ноября и связанные с ними опасения за предложение сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до 84,99 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,67%, до 74,83 доллара за баррель.

В четверг цены на нефть значительно снижались на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о способности страны увеличить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки. В среду министр сообщал, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре будет чуть выше уровня октября, который в настоящее время составляет 10,7 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, давление на стоимость "черного золота" оказали еженедельные данные минэнерго США о существенном росте запасов сырья в стране.

Однако в пятницу утром инвесторы снова переключили внимание на грядущие санкции в отношении Ирана, которые могут негативно отразиться на предложении сырья. Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.

"Цены на нефть снизились в четверг на фоне сочетания роста добычи нефти в Саудовской Аравии и России и наращивания запасов в США. Тем не менее, цены остаются устойчивыми, поскольку сохраняется беспокойство относительно поставок сырья на фоне надвигающихся иранских санкций", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ bank.