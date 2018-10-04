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Нефть дешевеет 4 октября после достижения максимума за 4 года
08:35 04.10.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром в рамках коррекции после обновления в среду максимумов с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.10 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2% - до 86,12 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,24% - до 76,24 доллара за баррель.
Рынок нефти корректируется вниз после роста в среду на 2%, до максимума с начала ноября 2014 года. Аналитики считают, что ралли среды было связано с сохраняющимися опасениями дефицита на рынке в связи с ожидаемым вступлением в силу американских санкций против энергетического сектора Ирана в начале ноября.
Этот фактор перевесил данные минэнерго США о значительном росте коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю (на 8 миллионов баррелей, или на 2%, - до 404 миллионов баррелей). Эксперты ждали меньшего роста - на 1,985 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 397,985 миллиона баррелей.
Как правило, подобная статистика минэнерго США приводит к снижению цен на нефть, однако на этот раз этого не произошло.
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