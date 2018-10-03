Оптовые цены ДТ подскочили на ожиданиях дефицита

Цены крупнооптовых партий дизельного топлива на основных базисах торговли с начала месяца повысились на 700-800 грн/т, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средняя по стране крупнооптовая цена ДТ достигла 32 850 грн/т, что стало максимальным значением за весь период наблюдений.

Первоочередной причиной повышения цен участники рынка называют существенный рост европейских котировок. По итогам двух дней октября, средние котировки ДТ в портах Северно-Западной Европы и Средиземноморья повысились на $40-42/т по сравнению со среднемесячным уровнем в сентябре.

Первого октября операторы рынка предлагали ДТ с Новоград-Волынского по 32 800-32 900 грн/т (+400-500 грн/т к 28 сентября). Второго октября цены на Новограде повысились еще на 700-800 грн/т до 33 600 грн/т.

Предложение ДТ со станции Коростень 1-2 октября было ограничено. 2 октября «Марсел Энерджи» предлагала мозырский ДТ по предоплате с отгрузкой 3-5 дней.

Дополнительный толчок ценам дали ажиотажные настроения на рынке, вызванные информацией о временном ограничении отгрузок трубопроводного топлива с терминалов «Прикарпатзападтранса».

«Мы получили уведомление, что до 12 октября отгрузка по формульной системе осуществляться не будет, в связи с вытеснением летней марки ДТ в Венгрию и приемом межсезонной марки», - сообщил на правах анонимности один из участников рынка, получающий трубопроводный ресурс.

Второго октября спотовые торги шебелинским ресурсом проводила государственная «Укргаздобыча», изначально предложив 150 т. Из-за повышенного спроса госкомпания дозаявила дополнительные лоты, продав в итоге 300 т. Стоимость шебелинского ДТ достигла 34 435,75 грн/т, что на 2 615 грн/т выше, чем на предыдущих торгах. С 21 октября Шебелинский завод остановится на плановый ремонт.

Кременчугский НПЗ повысил цену ДТ с начала месяца на 400 грн/т с 32 000 грн/т до 32 400 грн/т. По словам участников рынка, отгрузки ДТ с завода по терм-контрактам также ограничены. «После августовского пожара завод не возобновил в полной мере выпуск ДТ, сейчас на собственную сетку «Привата» уходит почти весь объем», - сообщил один из трейдеров. По данным участников рынка, в крупнейшей сети страны наблюдаются перебои с продуктом, некоторые станции переведены на реализацию дизтоплива исключительно по безналичному расчету.

В мелкооптовом сегменте с начала месяца цены выросли в среднем на 40 коп./л. 2 октября на Новоград-Волынском трейдеры предлагали топливо по 28,5-28,6 грн/л, в Коростене - 28,45-28,6 грн/л. В Киевском регионе цена доходила до 29 грн/л.