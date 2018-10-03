Нефть слабо меняется в цене 3 октября, Brent торгуется у $84,95 за баррель

Цены на нефть слабо меняются в ходе торгов в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США и оценивают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 кв подорожали на $0,15 (0,18%) - до 84,95 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,09 (0,12%) - до 75,32 доллара за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 907 тыс. баррелей.

Официальные статданные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 кв, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов на 1,5 млн баррелей. Если прогноз экспертов подтвердится, рост запасов станет вторым подряд.

Тем временем Саудовская Аравия в октябре вышла на уровень добычи в 10,7 млн баррелей в сутки и планирует увеличить ее еще чуть больше в ноябре, сообщил журналистам Х.аль-Фалих на заседании "Российской энергетической недели".

На этом же форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может нарастить нефтедобычу еще на 200-300 тыс. б/с.

При этом президент добавил, что Россию устраивают цены на нефть на уровне $65-75 за баррель, а подъем котировок в последнее время он связал с действиями США, в частности, по ограничению поставок из Ирана.