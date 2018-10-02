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Цены на бензины и ДТ 2 октября в среднем выросли еще на 11–15 коп./л.
13:47 02.10.2018 |
Ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 17-70 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В сети «Укр-Петроль» все виды топлива подорожали на 70 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 30,05 грн/л, А-95 - до 30,75 грн/л, А-95+ - до 31,10 грн/л, дизельное топливо - до 29,60 грн/л.
Сеть ОККО подняла цена на все виды топлива на 50 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л, дизельное топливо - до 32,49 грн/л. Также на 50 коп./л выросли цены на бензины А-92, А-95 и ДТ в сети «Укргаздобыча» до 30,50 грн/л, 31,50 грн/л и 29,50 грн/л соответственно.
Кроме того, на 40 коп./л на все виды топлива подняла сеть UPG. А-92 выросла до 31,10 грн/л, А-95 - до 32,10 грн/л, А-95+ - до 34,90 грн/л, дизельное топливо - до 29,50 грн/л.
Такие сети, как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, «Параллель», «Надежда» и «Нефтек» и «Народна» повысили цены на 17-40 коп./л.
Средняя розничная цена ДТ по стране 2 октября выросла на 12 коп./л, бензинов - на 11-15 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,99
|
0,50
|
34,99
|
0,50
|
35,99
|
0,50
|
32,49
|
0,50
|
WOG
|
33,95
|
0,00
|
34,95
|
0,00
|
35,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
Авиас
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,50
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
AMIC
|
31,69
|
0,20
|
32,69
|
0,20
|
33,69
|
0,20
|
30,99
|
0,30
|
Shell
|
31,89
|
0,00
|
33,77
|
0,00
|
36,27
|
0,00
|
31,17
|
0,00
|
SOCAR
|
33,79
|
0,30
|
34,79
|
0,30
|
35,79
|
0,30
|
32,29
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
29,34
|
0,20
|
30,34
|
0,20
|
31,72
|
0,20
|
27,82
|
0,30
|
Glusco
|
32,25
|
0,00
|
33,25
|
0,00
|
34,25
|
0,00
|
30,75
|
0,00
|
Автотранс
|
30,58
|
0,00
|
31,83
|
0,00
|
33,09
|
0,00
|
29,93
|
0,00
|
KLO
|
32,19
|
0,30
|
32,45
|
0,31
|
33,79
|
0,20
|
30,99
|
0,10
|
UPG
|
31,10
|
0,40
|
32,10
|
0,40
|
34,90
|
0,40
|
29,50
|
0,40
|
Параллель
|
32,76
|
0,17
|
33,76
|
0,17
|
x
|
x
|
31,42
|
0,17
|
Надежда
|
31,04
|
0,30
|
31,68
|
0,30
|
32,29
|
0,30
|
29,99
|
0,40
|
Chipo
|
30,42
|
0,00
|
30,92
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
28,87
|
0,00
|
Фактор
|
29,20
|
0,00
|
30,20
|
0,00
|
x
|
x
|
28,70
|
0,50
|
Luxwen
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
32,59
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Нефтек
|
31,99
|
0,20
|
33,49
|
0,20
|
34,99
|
0,20
|
30,99
|
0,20
|
Укр-Петроль
|
30,05
|
0,70
|
30,75
|
0,70
|
31,10
|
0,70
|
29,60
|
0,70
|
Укргаздобыча
|
30,50
|
0,50
|
31,50
|
0,50
|
x
|
x
|
29,50
|
0,50
|
Народна
|
30,20
|
0,40
|
31,20
|
0,30
|
31,65
|
0,30
|
29,50
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
31,55
|
0,11
|
32,55
|
0,11
|
33,74
|
0,15
|
30,36
|
0,12
|
|
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