Цены на бензины и ДТ 2 октября в среднем выросли еще на 11–15 коп./л.

Ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 17-70 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В сети «Укр-Петроль» все виды топлива подорожали на 70 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 30,05 грн/л, А-95 - до 30,75 грн/л, А-95+ - до 31,10 грн/л, дизельное топливо - до 29,60 грн/л.

Сеть ОККО подняла цена на все виды топлива на 50 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л, дизельное топливо - до 32,49 грн/л. Также на 50 коп./л выросли цены на бензины А-92, А-95 и ДТ в сети «Укргаздобыча» до 30,50 грн/л, 31,50 грн/л и 29,50 грн/л соответственно.

Кроме того, на 40 коп./л на все виды топлива подняла сеть UPG. А-92 выросла до 31,10 грн/л, А-95 - до 32,10 грн/л, А-95+ - до 34,90 грн/л, дизельное топливо - до 29,50 грн/л.

Такие сети, как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», KLO, «Параллель», «Надежда» и «Нефтек» и «Народна» повысили цены на 17-40 коп./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 2 октября выросла на 12 коп./л, бензинов - на 11-15 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни.



