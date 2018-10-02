Нефть торгуется вблизи максимальных отметок за 4 года на оптимизме из-за «нового НАФТА»

Цены на нефть умеренно растут во вторник и находятся в районе максимальных отметок с 2014 года, достигнутых днем ранее, в ожидании сокращения экспорта этого сырья из Ирана из-за американских санкций и на общем оптимизме по поводу заключения нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.33 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% - до 85,06 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,35%, до 75,56 доллара за баррель. Нефть.

В понедельник стоимость Brent впервые с 3 ноября 2014 года превысила 85 долларов за баррель, а цена WTI впервые с 3 июля поднялась в цене выше 75 долларов за баррель. При этом рост цен обеих нефтяных марок достигал 3%.

Стоимость нефти сохраняет положительную динамику, поскольку инвесторы опасаются сокращения предложения на глобальном рынке из-за санкций США против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

При этом президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch) отметил в комментарии агентству Market Watch, что его удивило столь сильное ралли нефтяного рынка в понедельник. Он связывает такую динамику цен на нефть, в том числе, с оптимизмом вокруг объявления о новом торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой.

"Кроме того, растут ожидания возможного роста цен на нефть до 100 долларов за баррель", - полагает эксперт. При этом, по его мнению, даже малейшая негативная для сырьевого рынка новость может спровоцировать распродажи на нем.