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Средняя цена на розничный СУГ в Украине 1 октября превысила отметку 15,00 грн/л
13:35 01.10.2018 |
В период с 28 сентября по 1 октября автозаправочные сети повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На станциях «Олас» и «Фактор» автогаз подорожал на 40 коп./л и 20 коп./л, - до 14,95 грн/л и 15,00 грн/л соответственно.
На станциях «Авиас», KLO, «Катрал» и «Азовнефтепродукт» стоимость СУГ выросла на 10 коп./л. Такие сети как «Укрнафта», AMIC, «БРСМ-Нафта» и «Татнефть-АЗС-Украина» на 0,05-18 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 1 октября составила 15,10 грн/л (+0,05 коп./л).
Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО «Укргаздобыча» снизилась на 40 грн/т по сравнению с аукционом прошлой недели.
По данным «Консалтинговой группы А-95», на 28 сентября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 000 грн/т, что на 1580 грн/т выше, чем в начале месяца.
Стоимость автогаза на АГЗС на 1 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,48
|
0,00
|
WOG
|
15,45
|
0,00
|
Авиас
|
14,53
|
0,10
|
Укрнафта
|
14,58
|
0,13
|
AMIC
|
15,43
|
0,07
|
Shell
|
15,36
|
0,00
|
SOCAR
|
15,80
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,04
|
0,05
|
Glusco
|
15,35
|
0,00
|
Автотранс
|
14,93
|
0,00
|
KLO
|
15,59
|
0,10
|
UPG
|
15,00
|
0,00
|
Параллель
|
15,45
|
0,00
|
Надежда
|
14,89
|
0,00
|
Chipo
|
14,72
|
0,00
|
Олас
|
14,95
|
0,40
|
Фактор
|
15,00
|
0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,94
|
0,18
|
Катрал
|
15,57
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
15,10
|
0,00
|
Род-Ник
|
15,20
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
14,70
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
15,10
|
0,05
|
|
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