Средняя цена на розничный СУГ в Украине 1 октября превысила отметку 15,00 грн/л

В период с 28 сентября по 1 октября автозаправочные сети повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На станциях «Олас» и «Фактор» автогаз подорожал на 40 коп./л и 20 коп./л, - до 14,95 грн/л и 15,00 грн/л соответственно.

На станциях «Авиас», KLO, «Катрал» и «Азовнефтепродукт» стоимость СУГ выросла на 10 коп./л. Такие сети как «Укрнафта», AMIC, «БРСМ-Нафта» и «Татнефть-АЗС-Украина» на 0,05-18 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 1 октября составила 15,10 грн/л (+0,05 коп./л).

Как сообщал enkorr, цена сжиженного газа на недельных торгах АО «Укргаздобыча» снизилась на 40 грн/т по сравнению с аукционом прошлой недели.

По данным «Консалтинговой группы А-95», на 28 сентября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 000 грн/т, что на 1580 грн/т выше, чем в начале месяца.

Стоимость автогаза на АГЗС на 1 октября 2018 г., грн/л: