Цены на бензины и ДТ за сутки в среднем выросли на 15 коп./л

Ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 19-1,10 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В сети WOG все виды топлива подорожали на 46 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,95 грн/л, А-95 - до 34,95 грн/л, А-95+ - до 35,95 грн/л, дизельное топливо - до 32,45 грн/л.

Все виды бензина на станциях «Автотранс» подорожали на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,58 грн/л, А-95 - до 31,83 грн/л, А-95+ - до 33,09 грн/л, ДТ подорожало на 30 коп./л - до 29,93 грн/л. Также все виды топлива подорожали на 30 коп./л в сети «Нефтек».

В сети KLO А-92 вырос на 0,34 коп./л. до 31,89 грн/л, А-95+ - на 40 к коп./л до 33,59 грн/л.

Такие сети, как Shell, «БРСМ-Нафта», Jazz Oil, «Фактор», «Автопорт» и ZOG повысили цены на 19-1,10 коп./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 1 октября выросла на 12 коп./л, бензинов - на 12-22 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны.