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Информация об агентстве
Цены на бензины и ДТ за сутки в среднем выросли на 15 коп./л
12:42 01.10.2018 |
Ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 19-1,10 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В сети WOG все виды топлива подорожали на 46 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,95 грн/л, А-95 - до 34,95 грн/л, А-95+ - до 35,95 грн/л, дизельное топливо - до 32,45 грн/л.
Все виды бензина на станциях «Автотранс» подорожали на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,58 грн/л, А-95 - до 31,83 грн/л, А-95+ - до 33,09 грн/л, ДТ подорожало на 30 коп./л - до 29,93 грн/л. Также все виды топлива подорожали на 30 коп./л в сети «Нефтек».
В сети KLO А-92 вырос на 0,34 коп./л. до 31,89 грн/л, А-95+ - на 40 к коп./л до 33,59 грн/л.
Такие сети, как Shell, «БРСМ-Нафта», Jazz Oil, «Фактор», «Автопорт» и ZOG повысили цены на 19-1,10 коп./л.
Средняя розничная цена ДТ по стране 1 октября выросла на 12 коп./л, бензинов - на 12-22 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны.
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|Изм.
|Цена
|Изм.
|Цена
|Изм.
|Цена
|Изм.
|
ОККО
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
WOG
|
33,95
|
0,46
|
34,95
|
0,46
|
35,95
|
0,46
|
32,45
|
0,46
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,29
|
0,00
|
32,29
|
0,00
|
33,29
|
0,00
|
30,29
|
0,00
|
Shell
|
31,89
|
0,29
|
33,77
|
0,55
|
36,27
|
0,55
|
31,17
|
0,29
|
SOCAR
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,14
|
0,19
|
30,14
|
0,19
|
31,52
|
0,20
|
27,52
|
0,19
|
Glusco
|
31,75
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
33,75
|
0,00
|
30,25
|
0,00
|
Автотранс
|
30,58
|
0,40
|
31,83
|
0,40
|
33,09
|
0,40
|
29,93
|
0,30
|
KLO
|
31,89
|
0,34
|
32,14
|
0,00
|
33,59
|
0,40
|
30,89
|
0,60
|
UPG
|
30,70
|
0,00
|
31,70
|
0,00
|
34,50
|
0,00
|
29,10
|
0,00
|
Параллель
|
32,59
|
0,00
|
33,59
|
0,00
|
x
|
x
|
31,26
|
0,00
|
Надежда
|
30,74
|
0,00
|
31,38
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
Chipo
|
30,42
|
0,00
|
30,92
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
28,87
|
0,00
|
Jazz Oil
|
29,89
|
1,10
|
30,89
|
1,10
|
x
|
x
|
29,49
|
1,00
|
Фактор
|
29,20
|
0,25
|
30,20
|
0,25
|
x
|
x
|
28,20
|
0,20
|
Автопорт
|
33,00
|
0,30
|
34,00
|
0,30
|
34,50
|
0,30
|
31,60
|
0,40
|
Нефтек
|
31,79
|
0,30
|
33,29
|
0,30
|
34,79
|
0,30
|
30,79
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
x
|
x
|
29,00
|
0,00
|
ZOG
|
30,39
|
1,00
|
31,39
|
1,00
|
31,89
|
1,00
|
29,39
|
1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
31,31
|
0,22
|
32,20
|
0,12
|
33,38
|
0,13
|
30,00
|
0,12
|
|
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