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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть продолжает 1 октября дорожать на опасениях за предложение сырья из-за санкций против Ирана

 

Мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают умеренно расти на фоне опасений относительно возможного дефицита сырья на рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре, а также после данных о снижении числа работающих нефтедобывающих буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,53%, до 83,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,38%, до 73,53 доллара за баррель. По итогам пятницы нефть Brent подорожала на 1,7% до 82,73 доллара, а WTI - на 1,6%, до максимума с 10 июля в 73,25 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч (Michael Lynch) отметил в комментарии агентству Market Watch, что санкции против Ирана, похоже, дают результаты, если посмотреть на то, что такие покупатели иранской нефти, как индийские и китайские компании, избегают ее покупок.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о том, что количество нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 28 сентября, снизилось на три штуки, или на 0,3%, до 863 единицы.
По материалам: ПРАЙМ
 

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