АЗС 28 сентября продолжили повышать цены

С 27 на 28 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 4-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Все виды топлива на станциях UPG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,70 грн/л, А-95 - до 31,70 грн/л, А-95+ - до 34,50 грн/л, ДТ - до 29,10 грн/л. Также на 50 коп./л топливо подорожало на станциях «Укргаздобыча», «Народна» и «Укр-Петроль». На 20 коп./л и 46 коп./л повысили стоимость топлив SOCAR и «Параллель».

В сети WOG все виды топлива подорожали на 4 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,49 грн/л, А-95 - до 34,49 грн/л, А-95+ - до 35,49 грн/л, дизельное топливо - до 31,99 грн/л.

Такие сети, как AMIC, «БРСМ-Нафта», «Нефтек» и Mango повысили цены на 11-30 коп./л.

Средняя розничная цена бензинов по стране 28 сентября выросла на 6-9 коп./л, дизельного топлива - на 6 коп./л

Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8-1,9 грн/л. А национальная валюта за два последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 28/27 сентября 2018 г., грн/л:

Компания А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДТ, грн/л Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 33,49 0,00 34,49 0,00 35,49 0,00 31,99 0,00 WOG 33,49 0,04 34,49 0,04 35,49 0,04 31,99 0,04 Авиас 29,95 0,00 30,95 0,00 31,45 0,00 29,00 0,00 Укрнафта 30,00 0,00 31,00 0,00 31,50 0,00 29,00 0,00 AMIC 31,29 0,10 32,29 0,10 33,29 0,10 30,29 0,10 Shell 31,60 0,00 33,21 0,00 35,71 0,00 30,88 0,00 SOCAR 33,49 0,20 34,49 0,20 35,49 0,20 31,99 0,20 БРСМ-Нафта 28,95 0,11 29,95 0,21 31,32 0,30 27,33 0,01 Glusco 31,75 0,00 32,75 0,00 33,75 0,00 30,25 0,00 Автотранс 30,18 0,00 31,43 0,00 32,69 0,00 29,63 0,00 KLO 31,55 0,00 32,14 0,00 33,19 0,29 30,29 0,10 UPG 30,70 0,50 31,70 0,50 34,50 0,50 29,10 0,50 Параллель 32,59 0,46 33,59 0,46 x x 31,26 0,46 Надежда 30,74 0,00 31,38 0,00 31,99 0,00 29,59 0,00 Chipo 30,42 0,00 30,92 0,00 32,99 0,00 28,87 0,00 Укр-Петроль 29,35 0,50 30,05 0,50 30,40 0,50 28,90 0,50 Luxwen 29,49 0,00 29,99 0,00 32,59 0,00 29,99 0,00 Нефтек 31,49 0,20 32,99 0,20 34,49 0,20 30,49 0,20 Mango 29,49 0,30 30,49 0,30 31,89 0,30 28,49 0,30 Укргаздобыча 30,00 0,50 31,00 0,50 x x 29,00 0,50 Народна 29,80 0,50 30,90 0,50 31,35 0,50 28,90 0,50 Средняя цена 31,09 0,06 32,08 0,06 33,25 0,09 29,88 0,06







