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АЗС 28 сентября продолжили повышать цены
11:54 28.09.2018 |
С 27 на 28 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 4-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Все виды топлива на станциях UPG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,70 грн/л, А-95 - до 31,70 грн/л, А-95+ - до 34,50 грн/л, ДТ - до 29,10 грн/л. Также на 50 коп./л топливо подорожало на станциях «Укргаздобыча», «Народна» и «Укр-Петроль». На 20 коп./л и 46 коп./л повысили стоимость топлив SOCAR и «Параллель».
В сети WOG все виды топлива подорожали на 4 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,49 грн/л, А-95 - до 34,49 грн/л, А-95+ - до 35,49 грн/л, дизельное топливо - до 31,99 грн/л.
Такие сети, как AMIC, «БРСМ-Нафта», «Нефтек» и Mango повысили цены на 11-30 коп./л.
Средняя розничная цена бензинов по стране 28 сентября выросла на 6-9 коп./л, дизельного топлива - на 6 коп./л
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8-1,9 грн/л. А национальная валюта за два последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 28/27 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
WOG
|
33,49
|
0,04
|
34,49
|
0,04
|
35,49
|
0,04
|
31,99
|
0,04
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,29
|
0,10
|
32,29
|
0,10
|
33,29
|
0,10
|
30,29
|
0,10
|
Shell
|
31,60
|
0,00
|
33,21
|
0,00
|
35,71
|
0,00
|
30,88
|
0,00
|
SOCAR
|
33,49
|
0,20
|
34,49
|
0,20
|
35,49
|
0,20
|
31,99
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
28,95
|
0,11
|
29,95
|
0,21
|
31,32
|
0,30
|
27,33
|
0,01
|
Glusco
|
31,75
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
33,75
|
0,00
|
30,25
|
0,00
|
Автотранс
|
30,18
|
0,00
|
31,43
|
0,00
|
32,69
|
0,00
|
29,63
|
0,00
|
KLO
|
31,55
|
0,00
|
32,14
|
0,00
|
33,19
|
0,29
|
30,29
|
0,10
|
UPG
|
30,70
|
0,50
|
31,70
|
0,50
|
34,50
|
0,50
|
29,10
|
0,50
|
Параллель
|
32,59
|
0,46
|
33,59
|
0,46
|
x
|
x
|
31,26
|
0,46
|
Надежда
|
30,74
|
0,00
|
31,38
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
Chipo
|
30,42
|
0,00
|
30,92
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
28,87
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
29,35
|
0,50
|
30,05
|
0,50
|
30,40
|
0,50
|
28,90
|
0,50
|
Luxwen
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
32,59
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Нефтек
|
31,49
|
0,20
|
32,99
|
0,20
|
34,49
|
0,20
|
30,49
|
0,20
|
Mango
|
29,49
|
0,30
|
30,49
|
0,30
|
31,89
|
0,30
|
28,49
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
30,00
|
0,50
|
31,00
|
0,50
|
x
|
x
|
29,00
|
0,50
|
Народна
|
29,80
|
0,50
|
30,90
|
0,50
|
31,35
|
0,50
|
28,90
|
0,50
|
Средняя цена
|
31,09
|
0,06
|
32,08
|
0,06
|
33,25
|
0,09
|
29,88
|
0,06
|
|
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