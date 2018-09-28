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Нефть дорожает 27 сентября на опасениях за предложение на рынке из-за санкций против Ирана
08:33 28.09.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают расти на фоне сохраняющихся опасений относительно возможного дефицита сырья на рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 81,41 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,14%, до 72,22 доллара за баррель.
Поддержку ценам на нефть продолжают оказывают ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Согласно данным МЭА, в июле страна экспортировала 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая.
Многие участники рынка допускают возможность дальнейшего удорожания нефти. Так, два крупных мировых нефтетрейдера, компании Trafigura Group и Mercuria Energy Group Ltd, ожидают, что цены на нефть в конце 2018 - начале 2019 года вернутся к отметке 100 долларов за баррель (впервые с 2014 года) из-за сокращения экспорта сырья из Ирана на фоне американских санкций.
"В настоящее время все обеспокоены напряженной ситуацией с предложением сырья, и это продолжает подталкивать цены вверх. Но приближается период волатильности, поскольку мы по-прежнему ждем последующих шагов со стороны США", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика Hyundai Futures Уилла Юня (Will Yun).
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