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WOG, SOCAR и Shell 27 сентября подняли цены на топливо
15:15 27.09.2018 |
С 26 на 27 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В сети WOG все виды топлива подорожали на 46 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,45 грн/л, А-95 - до 34,45 грн/л, А-95+ - до 35,45 грн/л, дизельное топливо - до 31,95 грн/л.
Все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 30 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 33,29 грн/л, А-95 - до 34,29 грн/л, А-95+ - до 35,29 грн/л, ДТ - до 31,79 грн/л. На 32 коп./л и 30 коп./л повысили стоимость топлив Shell и «Автопорт».
Такие сети, как KLO, «Надежда», «Рур груп», «Азовнефтепродукт» и «Народна» повысили цены на 10-50 коп./л.
Средняя розничная цена ДТ и бензинов по стране 27 сентября выросла на 9 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8-1,9 грн/л. А национальная валюта за два последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,49
|
0,00
|
34,49
|
0,00
|
35,49
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
WOG
|
33,45
|
0,46
|
34,45
|
0,46
|
35,45
|
0,46
|
31,95
|
0,46
|
Авиас
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
AMIC
|
31,19
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
33,19
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
Shell
|
31,58
|
0,20
|
33,45
|
0,23
|
35,92
|
0,20
|
30,91
|
0,22
|
SOCAR
|
33,29
|
0,30
|
34,29
|
0,30
|
35,29
|
0,30
|
31,79
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
28,84
|
0,00
|
29,74
|
0,00
|
31,02
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
Glusco
|
31,75
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
33,75
|
0,00
|
30,25
|
0,00
|
Автотранс
|
30,18
|
0,00
|
31,43
|
0,00
|
32,69
|
0,00
|
29,63
|
0,00
|
KLO
|
31,55
|
0,10
|
32,14
|
0,00
|
32,90
|
0,16
|
30,19
|
0,20
|
UPG
|
30,20
|
0,00
|
31,20
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
Параллель
|
32,13
|
0,00
|
33,13
|
0,00
|
x
|
x
|
30,80
|
0,00
|
Надежда
|
30,74
|
0,30
|
31,38
|
0,30
|
31,99
|
0,40
|
29,59
|
0,25
|
Chipo
|
30,42
|
0,00
|
30,92
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
28,87
|
0,00
|
Рур груп
|
30,99
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
x
|
x
|
29,99
|
0,50
|
Luxwen
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
32,59
|
0,40
|
29,99
|
0,40
|
Автопорт
|
32,70
|
0,30
|
33,70
|
0,30
|
34,20
|
0,30
|
31,20
|
0,20
|
Азовнефтепродукт
|
29,50
|
0,50
|
30,50
|
0,50
|
x
|
x
|
28,50
|
0,50
|
Укргаздобыча
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
x
|
x
|
28,50
|
0,00
|
Народна
|
29,30
|
0,40
|
30,40
|
0,50
|
30,85
|
0,50
|
28,40
|
0,20
|
Средняя цена
|
30,82
|
0,09
|
31,82
|
0,09
|
33,02
|
0,09
|
29,61
|
0,09
|
|
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