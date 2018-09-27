WOG, SOCAR и Shell 27 сентября подняли цены на топливо

С 26 на 27 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В сети WOG все виды топлива подорожали на 46 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,45 грн/л, А-95 - до 34,45 грн/л, А-95+ - до 35,45 грн/л, дизельное топливо - до 31,95 грн/л.

Все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 30 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 33,29 грн/л, А-95 - до 34,29 грн/л, А-95+ - до 35,29 грн/л, ДТ - до 31,79 грн/л. На 32 коп./л и 30 коп./л повысили стоимость топлив Shell и «Автопорт».

Такие сети, как KLO, «Надежда», «Рур груп», «Азовнефтепродукт» и «Народна» повысили цены на 10-50 коп./л.

Средняя розничная цена ДТ и бензинов по стране 27 сентября выросла на 9 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривни. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8-1,9 грн/л. А национальная валюта за два последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 сентября 2018 г., грн/л:

Компания А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДТ, грн/л Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 33,49 0,00 34,49 0,00 35,49 0,00 31,99 0,00 WOG 33,45 0,46 34,45 0,46 35,45 0,46 31,95 0,46 Авиас 29,45 0,00 30,45 0,00 30,95 0,00 28,50 0,00 Укрнафта 29,50 0,00 30,50 0,00 31,00 0,00 28,50 0,00 AMIC 31,19 0,00 32,19 0,00 33,19 0,00 30,19 0,00 Shell 31,58 0,20 33,45 0,23 35,92 0,20 30,91 0,22 SOCAR 33,29 0,30 34,29 0,30 35,29 0,30 31,79 0,30 БРСМ-Нафта 28,84 0,00 29,74 0,00 31,02 0,00 27,32 0,00 Glusco 31,75 0,00 32,75 0,00 33,75 0,00 30,25 0,00 Автотранс 30,18 0,00 31,43 0,00 32,69 0,00 29,63 0,00 KLO 31,55 0,10 32,14 0,00 32,90 0,16 30,19 0,20 UPG 30,20 0,00 31,20 0,00 34,00 0,00 28,60 0,00 Параллель 32,13 0,00 33,13 0,00 x x 30,80 0,00 Надежда 30,74 0,30 31,38 0,30 31,99 0,40 29,59 0,25 Chipo 30,42 0,00 30,92 0,00 32,99 0,00 28,87 0,00 Рур груп 30,99 0,50 31,99 0,50 x x 29,99 0,50 Luxwen 29,49 0,00 29,99 0,00 32,59 0,40 29,99 0,40 Автопорт 32,70 0,30 33,70 0,30 34,20 0,30 31,20 0,20 Азовнефтепродукт 29,50 0,50 30,50 0,50 x x 28,50 0,50 Укргаздобыча 29,50 0,00 30,50 0,00 x x 28,50 0,00 Народна 29,30 0,40 30,40 0,50 30,85 0,50 28,40 0,20 Средняя цена 30,82 0,09 31,82 0,09 33,02 0,09 29,61 0,09



