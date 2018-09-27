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Нефть дорожает 27 сентября на 1% на ожиданиях вступления в силу санкций США против Ирана
08:25 27.09.2018 |
Мировые цены на нефть уверенно растут в четверг утром на фоне ожидания вступления в силу американских санкций против Ирана в начале ноября, что приведет к сокращению поставок "черного золота" из страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95% - до 81,56 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,2% - до 72,43 доллара за баррель.
Активную поддержку ценам на нефть оказывают ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Согласно данным МЭА, в июле страна экспортировала 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая.
Аналитики банка Mitsubishi UFJ Financial Group, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что факторы для повышения цен делают все более реальным сценарий достижения нефтью марки Brent отметки 100 долларов за баррель.
Не сдерживают рост цен и данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю увеличились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 396 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов - на 1,28 миллиона баррелей.
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