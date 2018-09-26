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Топливо в рознице 26 сентября прибавило еще 10-50 коп./л
11:38 26.09.2018 |
С 25 на 26 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,49 грн/л, А-95 - до 34,49 грн/л, А-95+ - до 35,49 грн/л, дизельное топливо - до 31,99 грн/л.
Все виды топлива на станциях UPG подорожали на 30 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,20 грн/л, А-95 - до 31,20 грн/л, А-95+ - до 34,00 грн/л, ДТ - до 28,60грн/л. На 19 коп./л и 20 коп./л повысили стоимость топлив «БРСМ-Нафта» и Chipo.
Такие сети, как «Автотранс», «Параллель», Jazz Oil, «Катрал», «Укр-Петроль» и «Нефтек» повысили цены на 10-50 коп./л.
Средняя розничная цена ДТ по стране 26 сентября выросла на 9 коп./л, бензинов - на 8-11 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8-1,9 грн/л. А национальная валюта за 2 последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/25 сентября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,49
|
0,50
|
34,49
|
0,50
|
35,49
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
WOG
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
Авиас
|
29,45
|
0,00
|
30,45
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
AMIC
|
31,19
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
33,19
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
Shell
|
31,38
|
0,00
|
33,22
|
0,00
|
35,72
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
SOCAR
|
32,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,84
|
0,19
|
29,74
|
0,19
|
31,02
|
0,20
|
27,32
|
0,08
|
Glusco
|
31,75
|
0,00
|
32,75
|
0,00
|
33,75
|
0,00
|
30,25
|
0,00
|
Автотранс
|
30,18
|
0,20
|
31,43
|
0,20
|
32,69
|
0,20
|
29,63
|
0,30
|
KLO
|
31,45
|
0,00
|
32,14
|
0,00
|
32,74
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
UPG
|
30,20
|
0,30
|
31,20
|
0,30
|
34,00
|
0,30
|
28,60
|
0,30
|
Параллель
|
32,13
|
0,27
|
33,13
|
0,27
|
x
|
x
|
30,80
|
0,27
|
Надежда
|
30,44
|
0,00
|
31,08
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
Chipo
|
30,42
|
0,20
|
30,92
|
0,20
|
32,99
|
0,20
|
28,87
|
0,20
|
Mango
|
29,19
|
0,40
|
30,19
|
0,40
|
31,59
|
0,40
|
28,19
|
0,40
|
Фактор
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
x
|
x
|
27,70
|
0,10
|
Катрал
|
29,79
|
0,10
|
30,97
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
28,87
|
0,10
|
Нефтек
|
31,29
|
0,30
|
32,79
|
0,30
|
34,29
|
0,30
|
30,29
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
29,50
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
x
|
x
|
28,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
28,85
|
0,50
|
29,55
|
0,50
|
29,90
|
0,50
|
28,40
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
30,73
|
0,09
|
31,73
|
0,09
|
32,93
|
0,11
|
29,53
|
0,09
|
|
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