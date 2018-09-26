Топливо в рознице 26 сентября прибавило еще 10-50 коп./л

С 25 на 26 сентября ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,49 грн/л, А-95 - до 34,49 грн/л, А-95+ - до 35,49 грн/л, дизельное топливо - до 31,99 грн/л.

Все виды топлива на станциях UPG подорожали на 30 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,20 грн/л, А-95 - до 31,20 грн/л, А-95+ - до 34,00 грн/л, ДТ - до 28,60грн/л. На 19 коп./л и 20 коп./л повысили стоимость топлив «БРСМ-Нафта» и Chipo.

Такие сети, как «Автотранс», «Параллель», Jazz Oil, «Катрал», «Укр-Петроль» и «Нефтек» повысили цены на 10-50 коп./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 26 сентября выросла на 9 коп./л, бензинов - на 8-11 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8-1,9 грн/л. А национальная валюта за 2 последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/25 сентября 2018 г., грн/л: