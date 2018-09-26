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Нефть дешевеет 26 сентября после существенного роста с начала недели
08:26 26.09.2018 |
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после роста с начала текущей недели до максимумов с 2014 года на фоне заявлений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до 81,16 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,19%, до 72,14 доллара за баррель.
С начала недели стоимость "черного золота" уверенно росла и достигала максимальных отметок с ноября 2014 года, поскольку инвесторы отыгрывали итоги заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире. Комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное - сохранить достигнутый баланс рынка.
Коррекция на мировом рынке нефти происходит в среду после того, как спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США перед введением нефтяных санкций против Ирана убедятся, что на рынке достаточно нефти, чтобы не спровоцировать повышения цен. Санкции США, охватывающие нефтяной сектор Ирана, должны вступить в силу в начале ноября.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на еженедельные данные Американского института нефти (API), согласно которым за неделю по 21 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,9 миллиона баррелей, до 400 миллионов баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,28 миллиона баррелей после сокращения на 2 миллиона баррелей неделей ранее.
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