«Приват» поднял цены на бензин и ДТ на 50 коп./л

Днем 25 сентября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 29,45 грн/л, А-95 - до 30,45 грн/л, А-95+ - до 30,95 грн/л и ДТ - до 28,50 грн/л.

На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 29,50 грн/л, А-95 - до 30,50 грн/л, А-95+ - до 31,00 грн/л и ДТ - до 28,50 грн/л.

Напомним, последний раз крупнейшая консолидированная сеть повышала цены топлива 10 сентября, тоже на 50 коп./л.

Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8-1,9 грн/л. А национальная валюта за 2 последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.

Динамика розничных цен в сетях АЗС: