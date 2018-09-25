Финансовые новости
- |
- 25.09.18
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Приват» поднял цены на бензин и ДТ на 50 коп./л
17:08 25.09.2018 |
Днем 25 сентября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 29,45 грн/л, А-95 - до 30,45 грн/л, А-95+ - до 30,95 грн/л и ДТ - до 28,50 грн/л.
На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 29,50 грн/л, А-95 - до 30,50 грн/л, А-95+ - до 31,00 грн/л и ДТ - до 28,50 грн/л.
Напомним, последний раз крупнейшая консолидированная сеть повышала цены топлива 10 сентября, тоже на 50 коп./л.
Как сообщал enkorr, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны. С того времени в национальных сетях топливо подорожало на 1,8-1,9 грн/л. А национальная валюта за 2 последних месяца обесценилась по отношению к доллару на 4,6% или 1,25 грн/долл.
Динамика розничных цен в сетях АЗС:
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,45
|
32,14
|
32,74
|
29,99
|
15,39 (+0,10)
|
WOG
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
31,49
|
15,68 (+0,10)
|
AMIC
|
31,19
|
32,19
|
33,19
|
30,19
|
15,29 (+0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
28,89 (+0,10)
|
29,79 (+0,10)
|
30,99
|
27,99 (+0,20)
|
15,09
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
28,00
|
14,60
|
Shell
|
31,99
|
33,79
|
36,29
|
31,29
|
15,49
|
ОККО
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
31,49
|
15,69 (+0,10)
|
SUN OIL
|
28,99
|
29,99
|
30,49
|
27,99
|
14,99 (+0,20)
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
28,00
|
Glusco
|
31,75
|
32,75
|
33,75
|
30,25
|
14,99
|
Народна
|
28,90
|
29,90
|
30,35
|
28,20
|
14,60
|
UPG
|
29,90
|
30,90
|
33,70
|
28,30
|
15,00
|
Mango
|
28,79
|
29,79
|
31,19
|
27,79
|
14,35 (+0,10)
|
SOCAR
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
31,49
|
15,69
|
Маркет
|
29,99
|
30,99
|
‒
|
28,82
|
Luxwen
|
29,49
|
29,99
|
32,19
|
29,59
|
14,89
|
Chipo
|
29,99
|
30,49
|
32,79
|
28,29
|
14,39
|
31,08 (+0,01)
|
32,10 (+0,01)
|
32,72
|
29,89 (+0,02)
|
15,08 (+0,05)
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАПК запустило модуль автоматической проверки е-деклараций
|Принуждение к миротворцам. Зачем Волкер тащит в Украину сербов и турок
|Кінець договору про дружбу з РФ: чому не треба боятися називати речі своїми іменами
|Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,1% и на 2019г до 3% - МЭРТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минэкономики инициирует отмену Книги отзывов и предложений как инструмента защиты прав потребителей
|Получая данные о счетах ФЛП, налоговики не нарушают банковской тайны - ГФС
|Печати на товарно-транспортных накладных больше не нужны
|«Приват» поднял цены на бензин и ДТ на 50 коп./л
|Нефть Brent 25 сентября поднялась выше $82 впервые с осени 2014г
|Один из крупнейших в мире производителей спортивных товаров Decathlone Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года
Это интересно
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
|Porsche отказывается от дизеля
|Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников
|Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь
|Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения
|Представлен большой кроссовер Seat